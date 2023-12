Während man in Zell am See (Pinzgau) am Samstagabend den Derbysieg feierte, träumte man beim EC Kitzbühel von Eisbär Nick Huard. Denn der 32-jährige Kanadier sorgte nicht nur in der regulären Spielzeit dafür, dass die Eisbären nicht mit einer Nullnummer ins Bett gingen, sondern entschied das rassige Derby vor über 2.000 frenetischen Eishockey-Fans auch im Penaltyschießen.

Strafen kosten Zeller Eisbären Zwei-Tore-Vorsprung

Doch bis es so weit war, taten sich die Zeller nach einer 2:0-Führung (Huard 6./Ban 16.) schwer und verspielten den komfortablen Vorsprung in einem schwachen Mitteldrittel. In Überzahl glichen die Tiroler durch Martin Urbanek (24.) und Neuzugang Matic Podlipnik (35.) aus. Auch nach der zweiten Pause machten sich die Pinzgauer das Leben selber schwer und kassierten strittige und teilweise unnötige Strafminuten. Kitzbühel, in dieser Saison wahrlich kein Powerplay-Monster, bestrafte die Eisbären an diesem Abend aber eiskalt und drehte die enge Kiste am Zeller See durch das 3:2 von Johannes Tschurnig (50.). Der Stürmer musste nach Spielschluss jedoch ins Krankenhaus eingeliefert werden. Nach S24-Informationen erlitt der Torschütze zum 3:2 nach einem Check eine Gehirnerschütterung.

Eisbären-Boss Patrick Schwarz adelt Stürmer Nick Huard

Doch die Eisbären, die zuletzt drei Niederlagen in Folge kassiert hatten, kämpften sich zurück und schickten das Derby durch einen Doppelpack von Nick Huard (55.) in die Verlängerung. "Nick ist einfach ein Ausnahmespieler mit einer perfekten Einstellung. Wir sind sehr froh, dass er bei uns in Zell am See ist", lobte Eisbären-Boss Patrick Schwarz seinen kanadischen Stürmer, der sich in dieser Partie zur blau-gelben Lebensversicherung mauserte.

Penaltyschießen sorgt für Wirbel im Eishockey-Derby

In der Verlängerung konnte sich das Team von Headcoach Mike Flanagan beim überragenden Max Zimmermann im Tor bedanken, der auch im anschließenden Penaltyschießen ein glückliches Händchen bewies und alle Versuche der Adler parierte. Auf Seiten der Zeller trafen Nick Huard und Fabio Artner, dessen Versuch für Aufregung in der Zeller Eishalle sorgte. Denn der 24-Jährige verlor beim Anlauf kurz den Puck und hatte diesen kurzzeitig nicht mehr unter Kontrolle. Kitzbühel reklamierte in der Folge, musste aber letztlich anerkennen, dass die Scheibe die Laufbahn nicht verändert hatte und der Treffer des Stürmers regelkonform zählte.

"Ich kann dazu nicht viel sagen. Ob das regulär war oder nicht, weiß ich nicht", ärgerte sich Kitzbühel-Coach Marco Pewal nach der Partie auf SALZBURG24-Anfrage. Bei den Verantwortlichen der Zeller Eisbären war man sich indes schnell einig. "Der Treffer war eindeutig", so Zell-Geschäftsführer Patrick Schwarz, der aber wahrlich nicht nur Lob für seine Crew parat hatte. "Wir sind gut in die Partie gestartet und waren klar die bessere Mannschaft. Im zweiten Drittel haben wir unnötige Strafen gezogen und schaffen es derzeit einfach nicht, konzentrierte 60 Minuten zu spielen", wurde der Pinzgauer deutlich. "Am Ende war es für uns ein Schritt nach vorne und ein sehr wichtiger Sieg."

Jung-Bullen klettern auf Platz zwei

Einfacher wird es für den Mitfavoriten auf den Titel in den kommenden Partien ohnehin nicht. Am kommenden Donnerstag geht es für den EKZ zum schweren Auswärtsspiel nach Lustenau. Weil die formstarken Red Bull Hockey Juniors am Samstagabend gegen Celje aus Slowenien mit 4:2 gewannen und einen Punkt mehr als die Zeller ergatterten, rutschten die Eisbären auf Rang drei ab. Salzburg rangiert auf der Zwei.



