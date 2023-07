Die Zeller Eisbären haben mit den Vienna Capitals einen neuen Kooperationspartner: Der AHL-Klub aus dem Pinzgau möchte dadurch von zahlreichen Youngsters aus Wien profitieren. In der vergangenen Saison gab es bereits eine ähnliche Zusammenarbeit mit den Graz 99ers.

Perspektivspieler erhalten bei Zeller Eisbären Eiszeit

In Zukunft soll Perspektivakteure beim EK Zeller Eisbären (EKZ) Spielpraxis sammeln. In einem ersten Schritt werden Lorenz und Leon Widhalm, Stephan Rossmann und Nils Granitz an die Eisbären verliehen, weitere U20-, aber auch U24-Spieler könnten folgen. "Wenn man den „Wiener-Anteil“ an Spielern unter den österreichischen Vereinen in der Alps Hockey League sowie bei uns in Zell am See betrachtet, dann spricht dies absolut für die Qualität und Arbeit, die in Wien geleistet wird", freute sich Eisbären-Boss Patrick Schwarz über die künftige Zusammenarbeit. Denn beim EKZ stehen mit Max Zimmermann, Mario Altmann und Fabio Artner gleich drei Akteure aus Wien im Grundkader. Zuletzt musste man allerdings den Abgang von Topscorer Henrik Neubauer verkraften.

???? NEUER KOOPERATIONSPARTNER FÜR DIE ZELLER EISBÄREN ???? Die Zeller Eisbären freuen sich über die zukünftige... Gepostet von EK Zeller Eisbären am Dienstag, 4. Juli 2023

Los geht's für die Eisbären in der Alps Hockey League am 16. September. Zuvor testet die Mannschaft von Headcoach Mike Flanagan in sieben Testspielen den Ernstfall.

(Quelle: APA)