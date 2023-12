"Das ist mal eine richtige Herausforderung", fasst Jakob Herrmann gegenüber SALZBURG24 (siehe Video oben) sein schier unglaubliches Vorhaben zusammen. 24.000 Höhenmeter will der Werfenwenger (Pongau) Ende Jänner an nur einem Tag in Radstadt bewältigen. Das sind durchschnittlich pro Stunde 1.000 Höhenmeter.

Jakob Herrmann visiert 32 Mal Radstädter Gipfel an

"Ich muss aufsteigen, absteigen und die Felle ab- und auffellen. Essen und Trinken darf ich mir reichen lassen", sagt der 36-Jährige. 32 Mal will er den Gipfel in Radstadt stürmen.

Mit diesem Mega-Plan will der ehemalige ÖSV-Athlet einen Rekord im Skibergsteigen brechen. "Mein guter Freund Killian hat in Spanien mit 23.500 Höhenmetern den Rekord aufgestellt. Den will ich jetzt knacken." Ob ihn dabei ein medizinisches Team unterstützt? "Nein. Ich will einfach selbst sehen, ob ich einen Tag lang so eine Leistung bringen kann. Vielleicht greife ich diesmal auf Musik zurück. Das mache ich sonst nie, aber meine Freundin will mir eine Playlist zusammenstellen." Normalerweise läuft der Extremsportler alleine und ohne Musik die Berge hoch.

Salzburger Skibergsteiger liebt das Extreme

"Ich mag lange Strecken, aber das wird sehr lang." Vor allem mental steht der Salzburger vor einer harten Prüfung. "Ich denke aber, dass ich vom Kopf her relativ stark bin." Begleitet wird er von Freunden und Familie.

Neben dem Extrem-Projekt wird der 36-Jährige auch bei den beiden heimischen Rennklassikern Mountain Attack in Saalbach (19. Jänner) und der Erztrophy in Werfenweng (26./27. Jänner) an den Start gehen. "Das Event in Saalbach ist mein Lieblingsrennen. Es herrscht eine besondere Atmosphäre und ich freue mich darauf. Meinen Rekordversuch will ich ein paar Tage später in Angriff nehmen."





RudiKainPhotografie Skibergsteigen wird in Österreich immer jünger und weiblicher. (ARCHIVBILD) Skitouren-Sets für Einsteiger werden günstiger Bei der Sparte Skibergsteigen verzeichnet der heimische Handel Einbußen. Einsteiger-Sets werden jetzt immer günstiger. Das Tourengehen befindet sich weiter im Wandel und wird immer jünger und …

(Quelle: SALZBURG24)