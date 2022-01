???? SANFTE KURSKORREKTUR ???? Um die Sicherheit der Streckenführung zu erhöhen, wird die Kurssetzung in der Hausbergkompression – nach dem Sprung über die Hausbergkante - leicht verändert. Die Streckenerweiterung – mit einem Tor mehr als in den letzten Jahren – erlaubt eine Erweiterung des Kurvenradius und so müssen die Athleten einen größeren Bogen fahren. Das soll sie auch Tempo kosten. Herbert Hauser, Pistenchef auf der Streif, erklärt die Adaptierung. . . . ???? NEW COURSE SETTING HAUSBERG ???? In order to improve safety, the course setting in the Hausberg compression will be changed slightly. The extension of the course - with one more gate than in recent years - allows for an increased curve radius, forcing the athletes to take a larger arc, which should temper their speed. For further informations check out our English website - https://bit.ly/3nZOBST ????: KSC | Floobe Medienproduktion