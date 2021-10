Mit Matej Svancer verfügt das österreichische Ski-Freestyle-Team über einen erfolgsversprechenden "Neuzugang". Der 17-jährige Juniorenweltmeister tritt nach seinem Staatsbürgerschaftswechsel ab sofort für den ÖSV an, ins Trainingsgefüge ist er schon seit 2017 integriert. Seinen ersten Weltcup-Auftritt für Österreich absolviert der mit seiner aus Tschechien stammenden Familie seit sieben Jahren in Kaprun lebende Jugendolympiasieger am Freitag beim neuen Big-Air-Event in Chur.

Season is starting slowly ???? Snowpark Saas-Fee ???? Melina Merkhoffer #iridewithmartin Red Bull Snow Full Tilt Boots Look Bindings Faction Skis BLUE TOMATO Österreichische Sporthilfe Gepostet von Matěj Švancer Freeski am Sonntag, 10. Oktober 2021

Weltcup startet für Svancer im Stubaital

Die ersten Weltcupbewerbe im Slopestyle gehen in einem Monat im Stubaital über die Bühne. In der vergangenen Saison hatte Svancer im März in beiden Disziplinen Junioren-WM-Gold geholt. Im Weltcup war das Ausnahmetalent am Kreischberg auf Rang sechs gelandet. Beim prestigeträchtigen Nines-Einladungsevent in Crans Montana wurde der Jugendolympiasieger von 2020 am Saisonende zum besten Fahrer gekürt.

Auch ÖSV-Boarder starten in Saison

In Chur sind für den ÖSV auch noch Lara Wolf und Laura Wallner sowie Lukas Müllauer, Hannes Rudigier und Routinier Samuel Baumgartner am Start. Junioren-Vizeweltmeister Daniel Bacher muss hingegen wegen einer Fersenprellung passen. Am Samstag bestreiten im Graubünden auch die Snowboarder um Anna Gasser ihren ersten Big-Air-Wettkampf des Olympiawinters.

