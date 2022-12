Mike Flanagan feiert mit Zeller Eisbären Debüt-Sieg

Es sollte ein Abend der Debüts werden. Denn neben Neo-Coach Mike Flanagan feierte auch Youngster Bastian Szieber einen Einstand nach Maß bei den Pinzgauern. Die Zeller Eisbären (EKZ) kehrten nach fünf Pleiten am Stück mit einem 4:3-Sieg beim HC Gröden auf die Siegerstraße zurück.

Perfekter Abend für Bastian Szieber

Der 20-jährige Stürmer schnürte sich seine Skates am Donnerstagabend erstmals in einem Pflichtspiel für die Zeller Eisbären und feierte einen Einstand nach Maß. Denn nach der 1:0-Führung durch Daniel Ban (7.) war es der gebürtige Oberösterreicher, der das 2:0 nachlegte und den EKZ schon nach zehn Minuten erneut jubeln ließ. "Das ist schon ein außergewöhnlich gutes Gefühl für mich und ich hoffe, dass es so weiter geht", sagte der Angreifer, der im Sommer aus Salzburg an den Zeller See wechselte.

Im Mitteldrittel verkürzten die Hausherren dann in Person von Tobias Moroder (24.) auf 1:2. Die Zeller ließen sich davon aber nicht beirren, schien Neo-Coach Mike Flanagan die passende Marschroute gefunden zu haben. Denn nach dem 3:1 von Tobias Dinhopel (26.) folgte im Schlussabschnitt das 4:1 von Henrik Neubauer (49.). Der Stürmer sorgte damit quasi für die Vorentscheidung in Gröden, wenngleich es in der Schlussphase nochmals knapp wurde.

Zeller Eisbären bangen um Tormann

Die Grödener tasteten sich in Minute 51 durch Simon Pitschieler auf 2:4 heran und rochen erst recht nochmals Lunte, als Eisbären-Tormann Max Zimmermann nach einem Zweikampf in die Kabine musste. "Er hat einen Cut am Kopf. Mehr können wir momentan noch nicht sagen", so die Verantwortlichen der Zeller nach der Partie. Für die Eisbären-Eins kam Back-Up Alois Schultes in die Partie, der zwar das 3:4 durch Brad Mc Gowan (57.) noch einstecken musste, jedoch am Ende die ersten drei Punkte seit einem Monat einsackte.

Erleichterter Mike Flanagan nach Debüt-Sieg

"Wir haben sehr gut gespielt. Speziell der Start in diese Partie hat mir gut gefallen. Jeder wollte heute unbedingt spielen und die Mannschaft hat richtig gut gearbeitet", freute sich Neo-Coach Mike Flanagan im Gespräch mit SALZBURG24. Der neue Eisbären-Dompteur zeigte sich erleichtert über das gelungene Debüt als Chef auf der Trainerbank. Doch viel Zeit zur Freude bleibt für Flanagan und Co nicht, wollen die Pinzgauer schon am Stefanitag gegen den EC Bregenzerwald auf heimischer Platte nachlegen.

