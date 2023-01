Dass Österreich in seiner Begeisterung noch immer eine Skination ist, verdeutlichen 13.000 bis 15.000 Zuschauer:innen, die zum Weltcup-Rennen am Dienstag in Flachau angereist sind.

APA/EXPA/JOHANN GRODER/Archiv Beim Damen-Nachtslalom in Flachau ist beste Stimmung garantiert. Flachau feiert mit Nachtslalom großes Ski-Spektakel In Flachau laufen die Arbeiten für den Damen-Nachtslalom auf Hochtouren. Bis zu 15.000 Ski-Fans werden in dem Salzburger Wintersportort erwartet. Uns hat Bürgermeister Thomas Oberreiter Einblick in …

Österreicherinnen neben der Spur

Die Ergebnisse der ÖSV-Läuferinnen können mit dem Publikumszuspruch dieser Tage nicht konkurrieren. Österreichs völlig neben der Spur fahrende Ski-Rennläuferinnen können auch in Flachau (Pongau) kein positives Halbzeitergebnis einheimsen.

Der zweite Durchgang startet um 20.45 Uhr.

ServusTV/Neumayr/Christian Leopold ÖSV-Ass Manuel Feller zu Gast bei "Sport und Talk aus dem Hangar-7". Feller über ÖSV-Damen: "Sind im Schädel blockiert" Alles andere als rund läuft es derzeit bei Österreichs Ski-Damen. Herren-Technikspezialist Manuel Feller macht als Ursache eine mentale Blockade aus und hat einen Tipp parat: "Auf Urlaub fliegen".

Liensbergers Rückstand als Achte sehr groß

Beste Österreicherin im Technik-Team war Katharina Liensberger als Achte. Mit einem Rückstand von 1,85 Sekunden wird die Vorarlbergerin beim Heimrennen wohl kaum um die Spitzenplätze mitfahren können.

Vlhova führt in Flachau zur Halbzeit

Petra Vlhova setzte sich im ersten Durchgang des Nachtslaloms vor Dominatorin Mikaela Shiffrin an die Spitze. Die Slowakin hat 0,17 Sekunden Vorsprung auf die US-Amerikanerin. Die Überraschungsdritte Zrinka Ljutic aus Kroatien liegt bereits 0,58 Sekunden zurück.

Auch Katharina Truppe (+1,94), Franziska Gritsch (+2,48) und Katharina Huber (+2,50) fuhren unter die besten 20.

ÖSV-Präsidentin schließt keine personellen Änderungen aus

ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober hat mitten in der Krise sich demonstrativ an die Seite von Österreichs enttäuschend fahrenden Ski-Läuferinnen gestellt. "Sie haben das Können, daran zweifle ich nicht. Da gilt es jetzt an anderen Schrauben zu drehen", sagte die Salzburgerin am Rande des Heimweltcups in Flachau. "Da hilft jetzt nicht, noch mehr zu trainieren, sondern da ist möglicherweise was in der Kommunikation passiert." Personellen Änderungen im Trainerteam steht Stadlober "offen gegenüber".

Liensberger froh im Ziel zu sein

"Ich bin erstmals happy, dass ich im Ziel bin. Es war sehr wenig Speed. Ich freue mich auf den zweiten Durchgang, weil es hier einfach wunderschön ist. Ich genieße es sehr und will später richtig Gas geben", sagte Katharina Liensberger im ORF-Interview.

Die ÖSV-Damen rund um Katharina Liensberger sprechen in der bisherigen Ski-Saison an der Spitze kaum ein Wörtchen mit. Nach den schwachen Leistungen beim Weltcup in Kranjska Gora schlug die Vorarlbergerin zuletzt endgültig Alarm.

EXPA/DOMINIK ANGERER Katharina Liensberger wurde beim Slalom am Semmering Zweite. Katharina Liensberger übt schwere Kritik am ÖSV Die ÖSV-Damen rund um Katharina Liensberger sprechen in der bisherigen Ski-Saison an der Spitze kaum ein Wörtchen mit. Nach den schwachen Leistungen beim Weltcup in Kranjska Gora schlug die …

"Jetzt ist es wichtig, die richtigen Schritte zu setzen", sagte die Vorarlbergerin. Rennsportleiter Thomas Trinker wollte sich in Gesprächen "ein klares Bild" verschaffen, er schließt eine Korrektur im Trainerbereich nicht aus.

Ortlieb will keine Trainerdiskussion führen

SV-Finanzreferent Patrick Ortlieb will im alpinen Frauen-Team keine Trainerdiskussion führen. Schritte, wie sie zuletzt die um ihre Form kämpfende Katharina Liensberger einforderte, plant der Vorarlberger nach der schwachen Performance vor allem der Technikerinnen in dieser Saison nicht zu setzen.

"Ich stelle die Trainer-Mannschaft nicht infrage. Das kommt überhaupt nicht infrage", sagte Ortlieb am Montag gegenüber "Vorarlberg Online".

Promi-Auflauf bei der Star-Challenge in Flachau

Für eine ordentliche Portion Spaß sorgte gestern Abend die Hermann Maier Star Challenge in Flachau. Auch der Herminator selbst war einen Tag vor dem großen Nachtslalom bei dem Charity-Event am Start.

(Quelle: SALZBURG24)