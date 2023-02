Derby, volles Haus und ein Jubiläum: Wenn es ab Donnerstag in der österreichischen Eishockey-Meisterschaft der Alps Hockey League zwischen Zell am See und Salzburg um den ersten Titel der Saison geht, geht nicht nur ein großes Eishockey-Fest über die Bühne.

Luca Auer: „Uns muss man nicht zusätzlich pushen“

Dass das anstehende Finale der österreichischen Meisterschaft eines der spezielleren Sorte wird, weiß auch Bullen-StürmerLuca Auer. „Ein Derby ist immer speziell und wir wollen die beste Mannschaft im Bundesland Salzburg sein. Besonders in Zell am See, wo so viele Fans in die Halle pilgern, wird es sicher ein richtig geiles Spiel“, sagte der 18-jährige Oberndorfer im Gespräch mit SALZBURG24. Die Jung-Bullen sind dabei schon vor Abreise an den Zeller See perfekt eingestellt. „Uns muss man nicht zusätzlich pushen“, fügte Auer hinzu.

Hockey-Sports-Photos/Bernd Stefan Johannes Schernthaner feiert am Donnerstag seinen 500. Einsatz im Jersey des EK Zeller Eisbären.



Mega-Jubiläum bei Derby-Endspiel

Als würde das Derby-Finale zwischen Zell am See und Salzburg nicht schon ohnehin alles mit sich bringen, feiert ein Eisbär am Donnerstag einen ganz speziellen Abend. Johannes Schernthaner, seit 16 Jahren im Verein, streift sich im Hinspiel gegen die Jung-Bullen zum 500. Mal das Trikot der Eisbären über. „Es fühlt sich noch immer so an wie damals, als ich angefangen habe. Vielleicht bin ich nur nicht mehr so nervös“, sagte der 30-jährige Pinzgauer auf S24-Nachfrage. Der Verteidiger sei über das Erreichen dieser Marke durchaus stolz.

Zell am See erwartet bei österreichischem Finale volles Haus

Wie schon in den vergangenen Monaten erwarten die Verantwortlichen der Zeller Eisbären eine randvolle Eishalle. „Wir rechnen definitiv mit mindestens 2.000 Zusehern“, bestätigte das Ticketing der Eisbären am Mittwoch auf S24-Nachfrage den enormen Run auf die Tickets für das „Grande-Finale“ im Bundesland Salzburg. Für das Rückspiel am kommenden Samstag in Salzburg planen die Eisbären-Anhänger zusätzlich mindestens vier Fanbusse. Hinzu kommen dutzende Privatfahrer, die den Weg in die Mozartstadt auf sich nehmen. „Auf die Emotionen auf und neben dem Eis darf man sich freuen“, ist sich Salzburg-Fan Lukas Schöfegger gegenüber S24 sicher.

