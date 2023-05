Was bereits gemunkelt wurde, ist nun fix: Oliver David heißt der neue Trainer des EC Red Bull Salzburg. Der 44-jährige US-Amerikaner tritt beim Champion der ICE Hockey League die Nachfolge seines Landsmannes Matt McIlvane an, der vier Jahre lang in Salzburg tätig gewesen war. David war in den vergangenen beiden Saisonen Assistenztrainer beim Schweizer Erstligisten EHC Biel-Bienne und hatte den Club in der Play-off-Phase auch in zwei Spielen interimistisch als Cheftrainer gecoacht.

???? WELCOME ???? Oliver David wird neuer Head Coach der Red Bulls und komplettiert das Trainerteam! Oliver war zuletzt... Gepostet von EC Red Bull Salzburg am Mittwoch, 3. Mai 2023

Salzburg zweite Europa-Station

Für David ist es die zweite Trainerstation in Europa. Zuvor hatte er in der United States Hockey League (USHL) von 2013 bis 2021, unterbrochen nur von einer WHL-Saison 2016/17 in Portland, bei den Dubuque Fighting Saints das Trainerzepter geschwungen.

Laut David habe es schon vor fünf Jahren den ersten Kontakt mit den Red Bulls gegeben. "Ich wollte damals von der Akademie lernen, weil wir in Dubuque etwas Ähnliches aufgebaut haben. Seitdem war ich sehr interessiert an den Red Bulls und habe die Entwicklung der Akademie und des Profiteams mitverfolgt. Umso mehr habe ich mich nun über das Angebot gefreut und will das fortsetzen, was in den letzten Jahren dort aufgebaut wurde", sagte Salzburgs Neo-Coach.

Oliver David will "lernen und sich einbringen"

Er wolle vom Club und seiner Geschichte lernen, aber auch eigene Ideen und Erfahrungen einbringen. "Die Red Bulls wollen gewinnen und entwickeln und dazu möchte ich meinen Teil beitragen. Es ist eine große Herausforderung, auf die ich mich aber sehr freue", verlautete David. Dem Vater zweier Kinder zur Seite steht mit den beiden Co-Trainern Ben Cooper und Daniel Petersson sowie Goalie-Coach Markus Kerschbaumer das bestehende Betreuerteam. Laut Helmut Schlögl, Salzburgs Managing Director Pro bringe David beste Voraussetzungen mit, um Spieler aus der Akademie im Profiteam zu integrieren und damit die Zukunft des Teams aktiv mitzugestalten.

(Quelle: APA)