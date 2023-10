Eine Niederlage der unnötigsten Art: In der Eishockey-Bundesliga musste sich der EC Red Bull Salzburg am Freitagabend knapp mit 1:2 nach Verlängerung geschlagen geben. Nach 53 torlosen Minuten brachte Carsen Twarynski (53.) die Wiener spät in Führung, ehe Adam Payerl (59.) für die Salzburger ausglich und den Eishockey-Schlager in die Verlängerung schickte.

In der Overtime war es erneut Carsen Twarynski (61.), der in Überzahl zum 2:1-Endstand für Wien traf und damit die erste Heimniederlage der Bullen fixierte. Obwohl die Salzburger die erste Heimniederlage gegen Wien hinnehmen mussten, geriet das Sportliche schon vor dem ersten Pass in den Hintergrund.

Schwere Vorwürfe der Vienna Capitals in Richtung Salzburg

In einem am Freitag veröffentlichten Instagram-Video wiesen die Bundeshauptstädter darauf hin, dass sich der EC Red Bull Salzburg einer Spielberechtigung Zündels widersetze. Die Bullen reagierten am Nachmittag umgehend mit einer Stellungnahme:



"Wir möchten uns entschieden dagegen verwehren, dass wir es sind, die einen Einsatz von Kilian Zündel in Wien verhindern. Wir halten uns lediglich an die übliche Vorgangsweise bei einem Wechsel eines österreichischen U24-Spielers innerhalb der österreichischen Ice Hockey League-Klubs, die in einem Gentlemen‘s Agreement festgehalten ist. Dieses besagt, dass bei einem Wechsel innerhalb Österreichs der ausbildende Verein eine Ausbildungsentschädigung erhält, die auch dann zu bezahlen ist, wenn der Spieler zwischenzeitlich im Ausland gespielt hat. Dies ist bei Kilian Zündel, der beim HC Ambrì-Piotta (SUI) unter Vertrag steht, der Fall", wird Salzburgs Managing Director Pro Helmut Schlögl in einer Aussendung zitiert.

Helmut Schlögl kritisiert Politik "auf Rücken des Spielers"

Man habe den Wienern ein Angebot gemacht und sogar auf einen Teil der festgesetzten Summe verzichtet. "Wir halten uns jetzt ausschließlich an die von den Vereinen selbst aufgestellten Regeln und verstehen nicht, warum auf dem Rücken eines Spielers, der uns als Verein sehr am Herzen liegt, Politik gemacht wird. Wir hoffen sehr, dass wir mit den Vienna Capitals rasch zu einer Lösung kommen und Kilian Zündel so bald wie möglich spielen kann", ärgerte sich Schlögl.

Stellt sich Salzburg tatsächlich quer?

Die erneute Antwort aus der Bundeshauptstadt ließ nicht lange auf sich warten und hatte es in sich. "Die Salzburger sagen in ihrer Stellungnahme, dass sie nichts dagegen haben, dass Kilian spielt. Dann frage ich mich, warum er nicht spielt? Wir würden ihn ja spielen lassen. Aber die Freigabe scheitert daran, dass eine Modalität der Salzburger nicht erledigt wird", ärgerte sich Wiens General Manager Franz Kalla nach dem 2:1-Sieg seiner Caps im Gespräch mit SALZBURG24. Für die Begründung der Bullen, es handle sich um eine fällige Ausbildungsentschädigung, hatte Kalla nur ein Schmunzeln übrig. "Das sollen die entscheiden, die meinen, sich damit auszukennen."

Kalla und Schlögl gehen sich bei Eishockey-Schlager aus dem Weg

In Salzburg hielt sich der Capitals-Boss während des Spiels in der Eisarena auf, allerdings nicht wie gewohnt im Pressebereich der Eishalle, wo auch Helmut Schlögl den Eishockey-Hit verfolgte. "Wir hatten in den letzten Tagen über Spieleragenten telefonischen Kontakt. Alle waren daran interessiert, dass er spielt. Das war auch der Grund, warum er von der Schweiz zu uns nach Wien gewechselt ist. Ich glaube nicht, dass diese Diskussion, die hier auf dem Rücken des Spielers ausgetragen wird, im Sinne von Kilian ist", meinte Kalla.

Kilian Zündel: "Hoffe einfach, dass ich der Mannschaft bald helfen kann"

Der Spieler selbst wollte sich auf Anfrage von S24 nicht dazu äußern. "Das müssen die Verantwortlichen klären. Ich hoffe einfach, dass ich der Mannschaft bald helfen kann", so Zündel, der 2022 mit den Eis-Bullen den Meistertitel feierte und mit der Situation, gegen seinen Ex-Klub nicht antreten zu dürfen, haderte.



Für die Bullen geht es am kommenden Sonntag (17.30 Uhr) bei Schlusslicht Graz weiter, die Vienna Capitals bekommen es in eigener Halle mit dem HC Bozen zu tun.

Ergebnisse aus der Eishockey-Liga:

Asiago - HC Pustertal 2:0

- HC Pustertal 2:0 EC KAC - Graz 99ers 4:1

- Graz 99ers 4:1 Red Bull Salzburg - Vienna Capitals 1:2 OT

1:2 OT EC VSV - Black Wings Linz 3:2

- Black Wings Linz 3:2 Haie Innsbruck - Pioneers Vorarlberg 4:3

- Pioneers Vorarlberg 4:3 Fehervar AV19 - HC Bozen 1:2

LIVE: Red Bull Salzburg - Vienna Capitals



(Quelle: SALZBURG24)