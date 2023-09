Zum Auftakt in die neue Eishockey-Liga-Saison sicherte sich Red Bull Salzburg am Freitagabend einen ungefährdeten 4:1-Heimsieg. Gegen den EC KAC sorgten Tim Harnisch (14.), Chay Genoway (27.) und der Flachgauer Luca Auer (33.) für klare Verhältnisse. In einer hitzigen Schlussphase kamen die Rotjacken durch Johannes Bischofberger (57.) zwar nochmals auf 3:1 heran, Thomas Raffls 4:1-Empty-Net-Treffer zwei Minuten vor Schluss ließ aber auch die letzte Hoffnung der Kärntner im Sande verlaufen.

Tunnelarbeiten machen KAC Strich durch Rechnung

Dabei fing die Jagd auf Meister Salzburg und der Auftakt-Hit gegen den EC KAC alles andere als wie geplant an. Weil auf der Tauernautobahn die Tunnelsanierungen für lange Verzögerungen sorgten, trudelten die Klagenfurter erst um 19.10 Uhr in der Halle ein. Die Partie startete somit rund eine halbe Stunde später als geplant, was die Salzburger aber nicht negativ beeinflusste. "Natürlich bringt einen das aus dem Konzept. Aber am Ende hat es wieder gezeigt, wie sich unser Team an die Situation anpassen kann", so Kapitän und Torschütze zum 4:1-Endstand Thomas Raffl.

Zufriedener Bullen-Coach Oliver David

"Wir haben offensiv und defensiv ein richtig gutes Spiel abgeliefert", freute sich Bullen-Coach Oliver David über seinen Debütsieg in der Ice Hockey League. Der Kalifornier fügte jedoch hinzu, dass man das Kapitel KAC schon morgen schließen werde. "Wir werden uns Videos ansehen und darüber sprechen. Dann machen wir dieses Buch auch wieder zu und bereiten uns auf die nächste Partie vor", fügte David, der am Sonntag (15 Uhr) gegen Graz nachlegen wolle, hinzu.

SALZBURG24/Funk Bullen-Coach Oliver David zeigte sich nach dem 4:1-Auftaktsieg gegen Klagenfurt zufrieden.

Die 99ers unterlagen am Freitagabend den Vienna Capitals knapp mit 2:3.

Eishockey-Meister vorübergehend auf Rang zwei

In der Tabelle der Eishockey-Liga platzierten sich die Salzburger mit dem Sieg gegen Klagenfurt auf Rang zwei ein. Weil Innsbruck im Tiroler-Derby Vizemeister Bozen mit 5:1 abwatschte, stellt der HCI den ersten Tabellenführer der neuen Saison. Während Fehervar glatt mit 3:0 in Asiago gewann, hatten die Black Wings Linz bei Ljubljana lange zu kämpfen. Die Oberösterreicher benötigten beim 3:2-Sieg in Slowenien die Verlängerung. Der HC Pustertal startete mit einem 3:1-Erfolg gegen Vorarlberg in die neue Spielzeit.

Eishockey-Liga, 1. Runde:

Graz 99ers vs. Vienna Capitals 2:3

2:3 Haie Innsbruck - HC Bozen 5:1

- HC Bozen 5:1 Olimpija Ljubljana - Black Wings Linz 2:3 n.V

2:3 n.V Red Bull Salzburg - EC KAC 4:1

- EC KAC 4:1 Asiago - Fehervar AV19 0:3

0:3 HC Pustertal - Pioneers Vorarlberg 3:1

Eishockey-Liga, 1. Runde: Red Bull Salzburg - Klagenfurter AC





(Quelle: SALZBURG24)