Die Niederlage gegen die Vienna Capitals am Freitag scheint nur ein Ausrutscher gewesen zu sein. Denn beim Tabellenletzten Graz setzte sich Red Bull Salzburg am Sonntagabend souverän, wenn auch knapp, mit 2:1 durch.

Damit ist die Tabellenführung weiterhin fest in Salzburger Hand.

Red Bull Salzburg beendet Negativ-Serie im Grazer Bunker

Im Grazer "Bunker", in dem die Salzburger die letzten drei Spiele nicht gewinnen konnten, gerieten die Bullen durch einen schweren Abwehrfehler in Überzahl völlig überraschend in Rückstand. Weil Chay Genoway nach einer knappen halben Stunde die Scheibe in der eigenen Zone vertändelte und sich nur mit einem Foul zu helfen wusste, gingen die Steirer durch Sam Antonitsch (29.) in Überzahl in Führung.

Bullen mit Metall-Glück in Graz

Salzburg schüttelte sich kurz und kam wenig später durch Lucas Thaler nicht nur zum 1:1-Ausgleich, sondern kurz darauf auch zur erstmaligen Führung. Ausgerechnet Chay Genoway (39.), der mit seinem Fehler den Rückstand an der Mur eingeleitet hatte, traf technisch überragend zum 2:1 für Salzburg. Im Schlussabschnitt mussten die Bullen noch einmal zittern, denn Graz-Goalie Lars Volden parierte alle Schüsse der Bullen und die 99ers setzten in der Schlussphase noch einmal alles auf eine Karte. Anthony Salinitri zielte aber 15 Sekunden vor Schluss zu ungenau und nagelte den Puck an die Stange. Am Ende brachten die Mozartstädter den knappen Vorsprung über die Zeit und sicherten sich nach der Niederlage am Freitag gegen Wien wieder einen Sieg.

Strafen großes Eis-Bullen-Manko

"Wir sind gut gestartet. Eines unserer Hauptprobleme ist es, dass wir zu viele Strafen nehmen. Am Ende haben wir aber verdient gewonnen", sagte Bullen-Torschütze Lucas Thaler nach Spielschluss bei "Puls24". Der Salzburger Angreifer meint damit auch Dennis Robertson, der nach drei Strafen am Freitag gegen die Capitals auch in Graz zweimal in der Kühlbox weilte. Am Mittwoch (17.30 Uhr) kommt es an der Salzach zum Westderby gegen die Innsbrucker Haie, die am Sonntag bei den Black Wings Linz mit 0:3 verloren.





