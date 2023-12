Es lief die 45. Minute, als Eis-Bulle Ali Wukovits am Donnerstag einen Pass von Verteidiger Tyler Lewington zum zwischenzeitlichen 3:3-Ausgleich gegen Ljubljana verwertete und den Salzburger Volksgarten in ein Tollhaus verwandelte. Der 27-jährige Stürmer traf damit erstmals seit dem 24. Februar und beendete eine 307 Tage andauernde Torflaute im Dress des Eishockey-Meisters. Eine Zeit, die dem gebürtigen Wiener nicht nur viel abverlangte, sondern auch prägte, wie er im SALZBURG24-Interview am späten Donnerstagabend verriet.

Ali Wukovits: "Mir ist ein riesiger Stein vom Herzen gefallen"

Den Moment, als die Scheibe nach etwas mehr als zehn Monaten wieder den Weg ins Tor fand, beschrieb Wukovits so. "Ich habe nicht viel nachgedacht. Plötzlich sind alle Emotionen aus mir herausgekommen und mir ist ein riesiger Stein vom Herzen gefallen."

Einen sauberen Pass von Tyler Lewington schweißte der Stürmer hauchdünn unter die Querlatte und verdonnerte Ljubljana, das zwischenzeitlich bereits mit 3:1 an der Salzach geführt hatte, in die Verlängerung. In der Overtime sorgte dann Ryan Murphy (64.) für die Entscheidung zugunsten des Meisters.

Bullen-Stürmer stellt Liebe zum Sport in Vordergrund

Die vergangenen zehn Monate, in denen Wukovits kein einziges Tor gelungen ist, haben auch beim Offensiv-Ass das eine oder andere Mal für Selbstzweifel gesorgt. "Natürlich gab es immer wieder Phasen, in denen ich an mir gezweifelt habe. In den letzten Wochen habe ich aber versucht, weniger darüber nachzudenken und den Spaß am Eishockey und die Liebe zum Sport in den Vordergrund zu stellen. Ich habe versucht, Ergebnisse und Zahlen aus meinem Kopf zu verdrängen. Das hat mir am Ende sicher geholfen", resümierte Wukovits.



Buch hilft Salzburg-Angreifer Torsperre zu durchbrechen

Unterstützung habe er von seinen Eltern, seiner Familie, seiner Freundin und seinen Freunden, aber auch von seinen Mannschaftskameraden und einem Sportpsychologen der eigenen Akademie erhalten. "Der psychologische Aspekt im Mannschaftssport ist bei uns im Team generell ein wichtiges Thema, über das wir relativ oft sprechen. Ich habe dazu auch ein Buch gelesen, das mir auch geholfen hat, mich selbst besser kennenzulernen", verriet der 27-jährige österreichische Nationalspieler. "Mentalität und Mindset spielen in so einer negativen Phase eine enorm wichtige Rolle."

Wukovits vergleicht Flaute mit echtem Leben

Wukovits ist aber überzeugt, dass er auch Positives aus der Mega-Torsperre mitnehmen kann. "Ich habe in dieser Phase gelernt, mit negativen Erlebnissen umzugehen und Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Das war jetzt auch ein Ergebnis davon, mit der richtigen Einstellung an die Dinge heranzugehen. Letztendlich kann ich auch aus dieser negativen Phase viel Positives mitnehmen", erzählte Wukovits. Und weiter: "Im Sport ist es wie im richtigen Leben. Es gibt Höhen und Tiefen. In den Downs zeigt sich dann der wahre Charakter".

Red Bull Salzburg vor Topspiel gegen Vizemeister Bozen

Das Rezept, um einen solchen Durchhänger in Zukunft zu vermeiden, hat der Linksschütze bereits gefunden. "Ich darf einfach nie den Glauben an mich verlieren und werde in Zukunft einfach schnell schießen und es weiter versuchen", so Wukovits. Bereits am Samstag (19.15 Uhr) hat das Offensiv-Ass die Chance auf den nächsten Jubel, wenn mit dem HC Bozen der Vizemeister in der Mozartstadt gastiert.

