Eis-Bulle Luca Auer gehört seit gut eineinhalb Spielzeiten zum Kader der Kampfmannschaft des EC Red Bull Salzburg. Der 19-Jährige aus Oberndorf (Flachgau) holte in den vergangenen beiden Jahren zwei Meistertitel und stand auch für das U20-Team des österreichischen Eishockeyverbandes (ÖEHV) bei Weltmeisterschaften auf dem Eis.



Nebenbei machte der Salzburger, wie derzeit rund 420 weitere heimische Sportler:innen in Zusammenarbeit mit dem Nachwuchsleistungssport-Modell Salzburg (SSM) auch noch seinen schulischen Abschluss und heimste sich die Matura ein. Wie das ging, erzählte uns der Bullen-Angreifer in einem Interview.

Salzburger lernt für Matura auf Auswärtsfahrten

Drei Spiele pro Woche, tägliche Trainingseinheiten und dutzende lange internationale Auswärtsfahrten. Da bleibt nicht viel Zeit für einen Blick in die Schulbücher. "Auch wenn ich es nicht unbedingt gerne gemacht habe, musste ich ab und zu im Bus lernen", erinnerte sich der Bullen-Stürmer im Gespräch mit SALZBURG24. "Aber das im Bus war nie so richtig mein Ding. Deshalb habe ich lieber am Abend nach dem Training gelernt", so der Flachgauer weiter.

Luca Auer spricht von großer Herausforderung

Doch der Youngster, der 2022 gedraftet wurde, nahm die Herausforderung gerne an. "Natürlich ist es für jeden Sportler eine große Herausforderung, neben dem Sport auch noch die Matura zu machen. Denn am liebsten würde man sich natürlich nur auf den Sport konzentrieren", so Auer, der seine Matura in enger Zusammenarbeit mit der SSM in Taxach-Rif (Tennengau) absolvierte. "Die Unterstützung durch den Verein und das SSM war enorm und am Ende sicher auch ausschlaggebend dafür, dass ich es geschafft habe. Ich hatte insgesamt weniger Schulstunden und dadurch mehr Zeit für Sport und Training".

Weniger Schulstunden, mehr Training

Unter Neo-Coach Oliver David zählt der 19-Jährige auch heuer wieder zum festen Stamm der Eis-Bullen, die sich am Dienstag in der 5. Runde erstmals geschlagen geben mussten. Die sportlichen Ziele hat Auer schnell parat. "Ich möchte mir mehr Eiszeit erkämpfen und der Mannschaft helfen, Punkte zu sammeln", formulierte Auer die Ziele des Teams klar. Noch deutlicher wurde der Österreicher, als es um seine persönliche Karriere ging. "Ich strebe durchaus eine europäische Top-Liga an. Am liebsten wäre mir die Schweiz oder Schweden. Aber bis dahin ist es natürlich noch ein weiter Weg", ist sich Auer bewusst.

Die Chance, sich erneut auf hohem Niveau zu beweisen, erhält Auer bereits am kommenden Freitag (19.10 Uhr / S24-LIVETICKER). Dann treffen die Bullen in der Eishockey-Liga daheim auf den Villacher SV.

