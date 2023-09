Nach vier Spielen in der Champions Hockey League (CHL) geht es für den EC Red Bull Salzburg am Freitag auch auf nationaler Ebene wieder um Punkte. 147 Tage nach dem fulminanten Rekordfinale gegen den HC Bozen und dem damit verbundenen zweiten Meistertitel in Folge ist die Jagd auf die Salzburger eröffnet. Am Freitag bekommt es das Team von Neo-Coach Oliver David gleich mit einem ganz dicken Brocken zu tun. Denn dann kommt mit dem Klagenfurter AC der Rekordmeister in die Mozartstadt. Wir berichten am Freitag ab 19.10 Uhr LIVE aus der Eisarena im Volksgarten.

Salzburg nimmt Favoritenrolle an

Dass die Eis-Bullen heuer die Gejagten sind, steht außer Frage. Von Erfolgsdruck ist im Lager der Salzburger aber keine Spur, man weiß die Favoritenrolle positiv umzuwandeln. "Das motiviert uns zusätzlich. Am Ende des Tages spielen wir alle auf Sieg. Aber zuerst müssen wir wieder auf das Niveau der Vorsaison kommen", so Mario Huber über die Rolle des Favoriten.

Wenig Veränderungen für Mario Huber "wichtig"

Wie man Titel gewinnt, wissen die meisten im aktuellen Kader der Salzburger. Denn mit nur zwei Neuzugängen (Adam Payerl und Ryan Murphy) und Abgängen wie Dominique Heinrich, Andrew MacWilliam oder Ty Loney ist der Kern der Meistermannschaft im Volksgarten nahezu zusammengeblieben. "Es ist sehr wichtig, dass die Mannschaft im Vergleich zum Vorjahr fast unverändert geblieben ist. Natürlich gab es einige Veränderungen, aber wir werden daran arbeiten und sehen, dass wir wieder eine gute Mannschaft aufs Eis bringen", zieht der 27-jährige Tiroler eine positive Bilanz über den Transfersommer beim Eishockey-Meister. Vor allem der Abgang von Verteidiger Dominique Heinrich nach Wien sorgte im Frühjahr für Aufsehen in der Landeshauptstadt.

Mario Huber warnt vor Liga-Hit gegen KAC

Wer die Eis-Bullen wenige Tage vor dem Auftakt der Ice Hockey League beobachtet, merkt sofort, wie groß die Vorfreude auf den Ligastart gegen die "Rotjacken" ist. Bis auf Back-Up-Goalie David Kickert und Verteidiger Paul Stapelfeldt waren beim Training am Mittwoch alle Mann an Bord.

Einen vollen Kader können die Salzburger zum Auftakt gegen den KAC ohnehin gut gebrauchen, zählen die Rotjacken doch alljährlich zum Favoritenkreis. "Sie haben wieder einen guten Kader und gegen den EC KAC ist es immer etwas Besonderes und es macht Spaß, gegen sie zu spielen", freut sich Bullen-Stürmer Mario Huber bereits auf den Liga-Hit am Freitag.

Innsbrucker nach sieben Jahren in Salzburg "dahoam"

Der Tiroler, der bereits in seine siebte Saison in Salzburg geht, hat aber auch persönlich hohe Ziele. "Ich will einfach immer gewinnen und mich als Spieler und Mensch weiterentwickeln, um auch für die jungen Spieler ein Vorbild zu sein", verrät der Innsbrucker. In den vergangenen sechs Spielzeiten hat sich der Stürmer in Salzburg zu einem echten Führungsspieler gemausert, der auch Tore schießen kann. In der abgelaufenen Saison war der Rechtsschütze für 17 Treffer der Eis-Bullen verantwortlich und wird auch am Freitagabend gegen den KAC und in der kommenden Saison wieder eine tragende Rolle im Team von Neo-Coach Oliver David spielen.

Jung-Bullen starten in Alps Hockey League

Doch nicht nur die Profis der Bullen starten am Freitag in die Saison, sondern auch die RB Hockey Juniors. Das Farmteam der Salzburger startet wie schon in den vergangenen Spielzeiten in der Alps Hockey League (AHL/2. Liga) und misst sich im Erwachsenenbereich mit Teams aus Österreich, Italien und Slowenien. Zum Auftakt der neuen Saison bekommen es die Jung-Bullen mit dem EC Bregenzerwald zu tun. Zell am See erwartet den letztjährigen Playoff-Schreck EHC Lustenau (Sa, 19.30 Uhr).

