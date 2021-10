Im Penaltyschießen holten die Red Bulls schließlich den zweiten Extra-Punkt, TJ Brennan traf als einziger und machte sich mit seinen zwei Toren aus dem ersten Drittel neuerlich zum Matchwinner.

Mario Huber nicht dabei

Weiterhin in Abwesenheit von neun rekonvaleszenten Spielern sowie Mario Huber, der in Erwartung seines Babys in Salzburg blieb, traten die Red Bulls in Graz an und hatten einen optimalen Start. TJ Brennan netzte in der 9. Minute gleich zweimal ein und besorgte eine komfortable 2:0-Führung.

Salzburg musste ordentlich kämpfen

Erst im zweiten Durchgang boten die Grazer den Salzburgern auch offensiv die Stirn und kamen zu Top-Chancen, die vorerst vom Salzburger Torhüter Atte Tolvanen zunichte gemacht wurden. Im ausgeglichenen zweiten Abschnitt traf Jan-Mikael Järvinen (34.) dann zum 3:0, der Finne fälschte einen Schuss von Vincent LoVerde unhaltbar ab. Im Schlussdrittel ging es dann aber Schlag auf Schlag. Die Grazer kamen plötzlich auf 2:3 heran. Andrew Gordon fälschte im Powerplay unhaltbar ab (47.) und Michael Schiechl netzte den Rebound aus kurzer Distanz ein (50.).

Brennan mit drei Treffern im Spiel

Nur 17 Sekunden nach dem Grazer Anschlusstor traf Salzburgs Peter Schneider aus Halbdistanz ins Kreuzeck (50.). Aber wieder setzten die Grazer nach, Zintis Zusevics (57.) traf aus einem kurzen Gestocher und zwei Minuten später stellte Mike Zalewski nach Rebound den 4:4-Ausgleich her. Nach torloser Verlängerung war es einmal mehr TJ Brennan, der im Penaltyschießen einnetzte, damit seinen dritten Treffer in diesem Spiel und den Red Bulls den hart erkämpften Sieg in Graz sicherte.

