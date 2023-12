Wintersport satt! Auch an diesem Wochenende sind Salzburgs ÖSV-Athlet:innen wieder im Einsatz und kämpfen um wichtige Weltcup-Punkte. Von Skispringen, Nordische Kombination bis hin zum Herren Super-G ist an diesem Freitag alles geboten. Wir halten euch im S24-Wintersport-Flash auf dem Laufenden.

S24-Wintersport-Flash: Alle Ergebnisse im LIVETICKER



ÖSV-Doppelsieg in Gröden Super-G

​Mit der Wut im Bauch ist Vincent Kriechmayr am Freitag zum Sieg im Super-G von Gröden gerast. Nach seinem enttäuschenden 17. Platz in der Sprint-Abfahrt am Tag zuvor, verwies der Oberösterreicher in einem wahren Krimi seinen engeren Landsmann Daniel Hemetsberger sowie den favorisierten Schweizer Marco Odermatt um zwei bzw. drei Hundertstelsekunden auf die Plätze. Marco Schwarz rundete das rot-weiß-rote Topergebnis als Fünfter (+0,13 Sek.) ab.

Österreichs bester Biathlet in Lenzerheide kommt aus Salzburg

Routinier Simon Eder hat sich beim Weltcup-Sprint der Biathleten in Lenzerheide als bester Österreicher auf dem 17. Platz klassiert. Der 40-jährige Salzburger fabrizierte am Freitag einen Fehlschuss, der ihm ein Top-10-Resultat kosten sollte. David Komatz (1 Fehler) beendete den 10-km-Bewerb auf dem 26. Platz, Felix Leitner wurde mit zwei Fehlschüssen nur 67. Der Sieg ging an den Deutschen Benedikt Doll, der den Norweger Johannes Thingnes Bö um 5,4 Sekunden distanzierte.

Insgesamt vier Deutsche lagen in Graubünden am Ende unter den ersten Sechs. Am Samstag stehen die Verfolgungsrennen bei den Frauen und Männern auf dem Programm, die Massenstarts folgen am Sonntag. Eder war zuletzt in Hochfilzen aufgrund von gesundheitlichen Problemen nicht angetreten, Magnus Oberhauser fiel auch für die Bewerbe in der Schweiz aus.

Nordische Kombination: Skispringen der Frauen abgesagt

Die zwei Wettkampf-Tage beim Weltcup in der Nordischen Kombination in Ramsau am Dachstein haben am Freitagvormittag mit einer Absage begonnen. Der Sprung-Durchgang der Frauen für den Gundersen-Bewerb wurde wegen zu viel und böigen Windes nicht durchgeführt, es kommt der am Vortag absolvierte provisorische Wertungsdurchgang in die Wertung. Der 5-km-Langlauf dieser Konkurrenz ist für 15.00 Uhr angesetzt, davor starten die Männer um 13.45 Uhr mit dem Langlauf in den Massenstart.

(Quelle: SALZBURG24)