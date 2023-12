Der in der Vorwoche in St. Moritz abgesagte Super-G der alpinen Ski-Frauen wird am 12. Jänner in Zauchensee nachgeholt. Das gaben der ÖSV und die FIS am Samstag bekannt. Damit stehen in Zauchensee (Pongau) gleich drei Speed-Rennen auf dem Programm - am 13. Jänner steigt eine Abfahrt, tags darauf wieder ein Super-G.

"Die Entscheidung haben wir im Sinne des Sports und der Athletinnen getroffen. Mein Dank gilt dem Österreichischen Rundfunk (ORF), der European Broadcasting Union (EBU), der Zauchensee Liftgesellschaft und dem gesamten Team des Organisationskomitees. Ohne deren Bereitschaft und Einsatz wäre das nicht möglich“, so ÖSV-Generalsekretär Christian Scherer am Samstag in einer Aussendung.

Salzburg vor Weltcup-Rekordwinter

Salzburg ist in der laufenden Wintersport-Saison Austragungsort für sechs Mega-Highlights. Neben dem Ski-Weltcup in Zauchensee gehen im Bundesland unter anderem das Dreikönigsspringen in Bischofshofen, der Damen-Nachtslalom in Flachau, der Snowboard-Bewerb in Bad Gastein sowie das Saalbach-Doppel der Damen und Herren über die Bühne.

Das Zauchensee-Programm im Überblick:

11.01.24 - 10.45 Uhr: Abfahrtstraining

12.01.24 - 10.45 Uhr: Super-G

13.01.24 - 10.45 Uhr: Abfahrt

14.01.24 - 11.00 Uhr: Super-G

(Quelle: SALZBURG24/APA)