Da staunten einige am vergangenen Wochenende nicht schlecht, als eine Lawine die Paul-Außerleitner-Schanze in Bischofshofen so schwer beschädigte, dass an ein Dreikönigsspringen zunächst nicht zu denken war. Viele helfende Hände von rund 120 Personen haben nun aber dafür gesorgt, dass die Vorbereitungen für das Finale der 72. Vierschanzentournee in zwei Wochen wieder voll im Gange sind.

"Dank der tollen Unterstützung von allen Seiten sind die Schäden am Hang und an der Bande behoben.Der Aufsprung- und Auslaufhang ist bereits wieder mit Schnee bedeckt. Nach Weihnachten beginnen wir am 27. Dezember mit der Feinpräparierung", so der Obmann des Skiclubs Bischofshofen, Bernhard Schützenhofer, am Freitag in den sozialen Netzwerken.

Finale am 6. Jänner in Bischofshofen

Die diesjährige Vierschanzentournee startet am 28. Dezember mit der Qualifikation im bayerischen Oberstdorf, ehe das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen ansteht. Über Innsbruck endet die 72. Tournee am 6. Jänner in Bischofshofen (Pongau). Als Topfavorit steigt Salzburger Stefan Kraft in die Wettkämpfe ein.





(Quelle: SALZBURG24)