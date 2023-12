Langläuferin Teresa Stadlober landete am Sonntag in Östersund auf dem 14. Rang. Österreichs Aushängeschild erreichte damit den angestrebten Top-15-Platz. Der Sieg ging an die US-Amerikanerin Jessie Diggins in 27:05,6 Minuten. Sie lag klar 23,0 Sekunden vor Heidi Weng (NOR), die Deutsche Victoria Carl wurde Dritte (+29,1). Stadlober kam mit 1:19,5 Minuten Rückstand ins Ziel, auf die Top Ten fehlten ihr knapp zehn Sekunden. Noch am Sonntag scheiterte die Pongauerin in der Qualifikation des Weltcup-Sprints.

Mika Vermeulen bei Herren-Rennen nicht in Top-Ten

Langläufer Mika Vermeulen hat zuvor bei den Herren keinen weiteren Top-Ten-Platz geschafft. Dem Steirer gelang am Sonntag über 10 km Skating mit Rang 16. aber sein drittbestes Weltcupergebnis. Beim Saisonauftakt in Ruka hatte er als Vierter überrascht, zuletzt in Gällivare war er Achter gewesen. Diesmal fehlte auf die Podestplätze fast eine Minute, auf die besten zehn waren es jedoch nur sechs Sekunden. Die Norweger feierten angeführt von Harald Östberg Amundsen einen Fünffachsieg.

WM-Generalprobe für Stadlober und Co

Kommendes Wochenende sind Vermeulen und Stadlober in Trondheim bei der Generalprobe für die WM 2025 am Start.





APA/GEORG HOCHMUTH Teresa Stadlober während des Langlauf-Bewerbs in Oberstdorf. (ARCHIVBILD) Teresa Stadlober scheidet bei 200. Langlauf-Jubiläum aus Teresa Stadlober konnte beim Weltcup-Sprint in Östersund nicht überraschen. Die Salzburgerin schied am Samstag erwartungsgemäß als 40. in der Qualifikation aus.

(Quelle: APA)