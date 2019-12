Bis dahin sind die bis zu 140 Pistenarbeiter gefordert. Denn die widrigen Bedingungen setzten der bereits verkürzten Strecke vor allem im oberen Teil zu. Nicole Schmidhofer wäre wie andere ÖSV-Kolleginnen nach guten Trainingserfahrungen am Samstag zunächst gerne gefahren. "Mich zipft's voll an. Aber ich habe mir das erklären lassen", schwenkte die Steirerin ein und verwies auf einen Verantwortlichen des Ski-Weltverbands FIS, der beim Befahren an mehreren Stellen eingesunken sei.

Alpine skiing is an outdoor sport and as it has been said over and over, we can’t control the weather and Mother Nature. Today is one of those days when it was impossible to race for the @criterium1neige . @ilkastuhec and Peter Gerdol can explain the reasons. #fisalpine pic.twitter.com/YHGcCPaew0