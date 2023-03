Mit zwei Silbermedaillen kehrte Salzburgs Kombinations-Ass Stefan Rettenegger am Montag von der Nordischen Ski-Weltmeisterschaft in Planica heim in den Pongau. Der Pfarrwerfener zählt nicht nur im laufenden Weltcup zu den Mitfavoriten, sondern ist auch mit Blick auf die WM 2025 im norwegischen Trondheim eine heiße rot-weiß-rote Aktie. Wieso es für den ÖSV-Kombinierer heuer aber so gut läuft, liegt auch am zwei Jahre älteren Bruder Thomas, der ebenfalls in Österreichs Weltcup-Kader zu finden ist. Wie der Silberne im S24-Gespräch verriet, habe auch die gegenseitige Motivation einen hohen Anteil am Erfolg.

Stefan Rettenegger: "Man will besser sein, als sein eigener Bruder"

Die beiden Kombinierer laufen sich nicht nur privat täglich über den Weg, sondern absolvieren neben den langen Reisen in der Weltcup-Saison auch zahlreiche Trainings-Sessions gemeinsam. Ein Vorteil, ist sich Stefan Rettenegger sicher. "Man will besser sein, als sein eigener Bruder. Egal ob im Wettkampf oder im Training", so der 21-Jährige, dem die Einheiten mit seinem Bruder pushen.

Vertrauen als Basis zum Erfolg

Auch das vertrauensvolle Verhältnis wirkt sich positiv auf die Entwicklung und Wettkampf-Leistungen aus. "Man weiß immer, worum es beim anderen geht und unter Brüdern kann man durchaus direkt und ehrlich seine Meinung sagen. So wissen wir immer genau, was man gut oder schlecht macht und wo man sich verbessern muss", hat Rettenegger eine klare Meinung.

Kombinierer plant auch 2025 volle Attacke

Wie sich das gegenseitige Pushen sportlich auswirkt, durfte man beim ÖSV bereits im laufenden Weltcup beobachten, wo der Salzburger eine Leistungsexplosion auf Pisten und Schanzen brachte. "Im Vergleich zum letzten Jahr ist es in dieser Saison sehr gut gelaufen. Speziell, was die Platzierungen innerhalb der Top-Ten angeht", so das Kombi-Ass aus Pfarrwerfen. Auch mit Blick auf die Weltmeisterschaften 2025 im norwegischen Trondheim zeigte sich Rettenegger schon jetzt optimistisch. "Wenn ich weiterhin hart trainiere und frei von Verletzungen bleibe, dann kann ich auch vorne mitkämpfen. Das habe ich auch in dieser Saison schon bewiesen".

Weltcup-Abschluss in Skandinavien

Chancen, um seine bestechende Form nochmals zu untermauern, hat Stefan Rettenegger in den kommenden Wochen. Denn dann geht es zum Weltcup-Abschluss in den hohen Norden. Denn mit den Wettkämpfen in Oslo und Lahti stehen nochmals schwierige Aufgaben auf dem Programm. Danach soll aber die große Erholung anstehen, wie der 21-Jährige verriet. "Dann fliege ich in den Urlaub, um mich zu entspannen, ehe der volle Fokus auf die kommende Saison gelegt wird."

