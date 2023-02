Geschichten, die nur der Sport schreiben kann: So könnte man die Story rund um das österreichische Finale der Alps Hockey League zwischen den Red Bull Hockey Juniors und dem EK Zeller Eisbären beschreiben. Denn nach dem deutlichen 3:0-Erfolg der Jung-Bullen am Donnerstag in Zell am See glaubte kaum noch jemand an einen Triumph der Pinzgauer. Was sich dann aber am Samstagabend in der Eisarena im Volksgarten abspielte, war ganz großes Kino.

Fabio Artner schießt Zeller Eisbären zum Titel

Zwar mussten die knapp 1.100 Zuseher:innen lange auf den ersten Treffer warten, sahen dann aber eine berauschende Eisbären-Crew, die den Turnaround auf die Platte brachte. Nach der 1:0-Führung durch Fabio Artner (41.) schickte Ex-Bulle Fredrik Widen (52./60.) mit dem 2:0 bzw. 3:0 das Final-Rückspiel in die Verlängerung. Spätestens zu diesem Zeitpunkt schwappte die Eisarena in ein echtes Festspielhaus über.

In der Overtime machten die Pinzgauer dann den Titel perfekt, als Fabio Artner (64.) mit seiner zweiten Bude des Abends das 4:0 einzimmerte und in Richtung Zell-Kurve abdrehte, um mit rund 700 Eisbären-Fans den Titel zu feiern.

Hubert Berger: "Das ist richtig geil."

"Es ist schwierig, in Worte zu fassen. Wir haben zu keinem Zeitpunkt aufgegeben und es am Ende geschafft. Das ist richtig geil", resümierte Eisbären-Kapitän Hubert Berger den Titelgewinn an seiner alten Wirkungsstätte. Der gebürtige Reichenhaller durchlief, gleich wie zahlreiche weitere Eisbären, die Jugendabteilungen der Red Bull Eishockey Akademie.



Totgesagte leben scheinbar länger. Die @zellereisbaeren drehen im Rückspiel tatsächlich einen 0-3-Rückstand und holen sich den Titel des Staatsmeisters. pic.twitter.com/gcSId20G6n — Mathias Funk (@FunkMathias) February 12, 2023

Auch Geschäftsführer Patrick Schwarz zeigte sich nach der irren Partie emotional. "Ich habe immer an dieses Team geglaubt und von diesem Triumph geglaubt. So richtig weiß ich nicht, was ich sagen soll", freute sich der 31-jährige gegenüber SALZBURG24.

Die Party der Eisbären ging in der Eisarena bis weit nach Mitternacht, ehe der Mannschaftsbus in Richtung Heimat aufbrach. Dort gingen die Feierlichkeiten in der Bergstadt bis in die Morgenstunden weiter.

Bullen hoffen auf Lerneffekt

Red Bull Managing Director Sport, Christian Winkler, zog nach dem Final-K.O ein ernüchterndes Fazit. "Beide Spiele waren sehr intensiv und auf Augenhöhe. Der Erfolg im Hinspiel war vielleicht etwas trügerisch. Großes Kompliment an die Zeller", so der Bayer auf S24-Nachfrage, der weiter an einen extrem wichtigen Lerneffekt der jungen Jung-Bullen-Crew aus dieser Niederlage glaubt. "Das ist eine ganz wichtige Situation für die jungen Spieler. Daraus können sie für ihre Karriere nur lernen", fügte Winkler hinzu.

