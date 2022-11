Mit im Schnitt mehr als 1.400 verkauften Tickets pro Partie sind die derzeit Viertplatzierten Zeller Eisbären absoluter Spitzenreiter im Zuschauer-Ranking. Doch was steckt hinter den hohen Zahlen auf den Rängen, welche trotz Pandemie und Energiekrise weiter steigen und in welche Zukunft steuern die Pinzgauer?

Immer mehr Fans pilgern in Zeller Halle

Mit 2.309 Zuschauer:innen setzten die Eisbären Ende Oktober gegen Kitzbühel in der zweithöchsten österreichischen Spielklasse ein Mega-Ausrufezeichen. Vereinsintern sorgte das Derby gegen die Tiroler für Rekordzahlen. Wie schon in der abgelaufenen Spielzeit entwickelt sich der Zuschauerschnitt weiter nach oben. "Schon im letzten Jahr sind die Zahlen auf den Rängen trotz Pandemie gestiegen und sportlich konnten wir erstmals in dieser Liga das Viertelfinale erreichen“, sagte Eisbären-Geschäftsführer Patrick Schwarz gegenüber SALZBURG24. Die „Gier auf Eishockey“ war laut dem 31-Jährigen schon in der Vorbereitung in der Stadt und der Region Zell am See und Kaprun (beides Pinzgau) zu spüren.

EKZ Starker Zuwachs: Bei den Zeller Eisbären sind im Schnitt 1.400 Fans bei den Heimspielen in der Arena.

Eisbären klappern Schulen ab

Dass es dann aber so viele Zuseher:innen wurden, damit hat selbst das Vorstandsmitglied nicht gerechnet. "Wenn wir attraktives Eishockey spielen und die Ergebnisse stimmen, kommen die Leute auch zu uns in die Halle“, betonte Schwarz, der mit seinem Organisationsteam und Spielern 104 Schulen im Pinzgau besucht hat. "Somit versuchen wir, auch den Nachwuchs für diese Sportart zu begeistern."

Zeller Eisbären trotz Krise optimistisch

Doch Angst vor einem Einbruch der Zahlen aufgrund der Energiekrise und der Teuerungswelle hat der Klubverantwortliche dabei nicht. "Ich bin mir sicher, dass wir das Niveau halten können. Zumal die Liga mit zahlreichen Prestige-Duellen wie gegen Kitzbühel oder Lustenau sehr attraktiv ist, kommen auch wieder mehr Zuschauer."

Pinzgauer prüfen Energiespar-Maßnahmen

Apropos Krise: Wohin die Reise für die Zeller künftig gehen soll, wollte Schwarz nicht vorhersehen. "Derzeit ist es schwierig, ein kurzfristiges Ziel zu nennen“, sprach er die Energiekrise im Sport an, welche auch im Pinzgau nicht Halt macht. Viel Raum zum Einsparen sieht der Eisbären-Boss nicht. "Es gibt bereits Maßnahmen, um Energie zu sparen. Aber wir benötigen für den Eishockeysport gefrorenes Eis und auch zu jeder Tageszeit Licht in der Halle. Da bleibt am Ende nicht so viel Spielraum." Der Klub prüfe gemeinsam mit dem Betreiber etwaige Maßnahmen im Energiesektor.

Eisbären schielen auf österreichische Meisterschaft

Neben vollen Tribünen kann sich auch das Sportliche bei den Pinzgauern durchaus sehen lassen. Auf der Platte stellen die Eisbären hinter Top-Favorit Jesenice aus Slowenien die zweitbeste Offen,- bzw. Defensive der Liga. Die Zeller sind zusätzlich auf bestem Wege, das Halbfinal-Ticket um die österreichische Meisterschaft zu lösen.

Ex-Bullen im Eisbären-Kader

Im Kader sind abermals zahlreiche Akademie-Spieler aus Salzburg zu finden. "Wenn die jungen Spieler aus der Red-Bull-Eishockey-Akademie aus Salzburg zu uns kommen, sind diese nicht nur sportlich, sondern auch menschlich auf einem überragenden Niveau“, legte der Manager den Fokus bei der Kaderplanung auch auf die Charakterstärke seiner Mannschaft. Die Eisbären beschäftigen somit satte zehn Ex-Bullen am Eis.

EKZ Mit Alexander Frandl (li.) spielt ein gebürtiger Oberndorfer bei den Zeller Eisbären.

Oberndorfer spürt Schub von den Rängen

Einer davon ist der 23-jährige in Oberndorf (Flachgau) geborene Alexander Frandl, der seit der vergangenen Spielzeit seine Skates am Zeller See schnürt. "Als Spieler freut man sich noch mehr, wenn man so viele Fans im Rücken hat, die für eine gute Stimmung sorgen. Das gibt uns nochmals den sogenannten Extra-Push, der uns als Mannschaft speziell in den heißen Phasen einer Partie hilft", ließ der Stürmer auf S24-Anfrage ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­wissen. Bis es in der Liga wieder um wichtige Punkte geht und die heimische Arena wieder zum Hexenkessel aufkocht, nutzen die Eisbären die Länderspiel-Pause zur Vorbereitung. Erst zur Mitte der Pause gönnt Headcoach Martin Ekrt seiner Crew ein paar Tage Entspannung.

