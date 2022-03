Was war für dich ausschlaggebend, dich nach der Pflichtschule für eine Lehre zu entscheiden?

Ich war in einer Vorschulklasse und dieses Jahr gilt als Teil der Schulpflicht. Daher hatte ich nach der 8. Schulstufe bereits meine 9 Jahre Schulpflicht und musste nicht in die Polytechnische Schule wechseln. Es war für mich klar, dass ich arbeiten möchte und durch meinen Papa und meinen Opa kam ich mit Holz schon sehr früh in Berührung.

Das heißt, du hast dein handwerkliches Geschick von Opa und Papa mitbekommen?

Genau. Mein Opa hat bei der Firma Hillebrand gearbeitet und mein Papa ist hier auch als Polier in der Zimmerei tätig.

Dein Opa und dein Papa hatten also einen großen Einfluss auf deinen beruflichen Weg?

Meine erste Hobelbank habe ich mit fünf Jahren bekommen. Ich habe immer irgendwo mitgeholfen, Vogelhäuser gebaut und mein Papa hat mich oft mit auf seine Baustellen genommen. Dort hat er mir an seinen freien Tagen den Baufortschritt gezeigt.

Name: Hansi Gerl Alter: 16

Lehrberuf: Zimmerer im 2. LJ Lehre bei Hillebrand

Kam für dich jemals ein anderer Lehrberuf in Frage?

Nein, denn Holz begleitet mich schon mein Leben lang. Ich mag an Holz die Vielseitigkeit. Und wenn am Ende ein Haus fertig ist, dann weiß ich, dass ich mitgeholfen habe.

Wie hast du die Lehrstellensuche empfunden? War es schwierig eine Stelle zu finden?

Ich hab mich damals nur bei Hillebrand beworben, da es durch die familiäre Verbindung eigentlich nur diese Firma für mich gegeben hat. Ich habe vorab für drei Tage ein Praktikum absolviert und danach genau gewusst, dass ich hier meine Lehre zum Zimmerer starten möchte. Durch das Praktikum und meine Familie kannte ich dann zum Beginn der Lehrzeit schon einige Mitarbeiter und den Chef.

Wie funktioniert die berufliche Zusammenarbeit mit dem Papa?

Das kommt auf die Tagesverfassung an. Doch zwischen uns passt die Kommunikation und ich kann viel von ihm lernen. Wir arbeiten jedoch nicht immer zusammen. Lustig ist auch die Zusammenarbeit mit den Kollegen, die ich schon als Kind kennengelernt habe. Die kannten mich also schon als Bub und jetzt arbeiten wir zusammen auf der Baustelle. Das ist ein witziges Gefühl.

Wie sieht dein Arbeitstag aus und was sind die Aufgaben eines Zimmerers?

Zu den Aufgaben gehören das Aufstellen des Dachstuhls, der Bau von Balkonen und Wänden für Holzhäuser sowie das Aufstellen von Carports, Gartenhäuser, Kindergärten und so weiter. Der Naturstoff wird immer beliebter, das merken wir an der starken Nachfrage nach Holzhäusern. Beliebt sind auch sogenannte Hybridhäuser, also Gebäude, die aus einer Mischung aus Baumaterialen bestehen. Je nachdem welches Bauobjekt es ist, sind es unterschiedliche Tätigkeiten die den Tag über anfallen. Alle Arbeiten mit Holz, übernehmen wir Zimmerer.

Wie sieht dein perfekter Arbeitstag aus?

An meinen perfekten Arbeitstag darf ich überall hin, darf alles ausprobieren, selbst Holz zuschneiden und bekomme viel Verantwortung und Arbeit übertragen. Ich lerne dabei sehr viel.

Welche Fähigkeiten muss jemand mitbringen, der sich für den Lehrberuf Zimmerer interessiert?

Die Arbeit ist körperlich fordernd, da muss man am Anfang auch ein Stück weit durchhalten. Genauigkeit ist auf einer Baustelle genauso wichtig wie Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit. Wenn dir jemand eine Aufgabe überträgt, dann muss das auch ordentlich erledigt werden. Die Kollegen verlassen sich auf dich. Generell ist ein respektvoller Umgang miteinander wichtig, denn man möchte von den erfahrenen Kollegen etwas lernen. Also sollte man immer gut zuhören und von ihnen abschauen und lernen.

Wohin treibt es dich nach Abschluss deiner Lehrzeit?

Ich lasse es auf mich zukommen. Ich kann ein viertes Lehrjahr anhängen und Zimmereitechniker werden. Hier bekommt man einen näheren Einblick in die Prozesse abseits der Baustelle. Darunter fällt das Zeichnen von Bauplänen, die Materialbestellungen für Baustellen, etc. Wenn alles gut läuft und in der Arbeit sowie in der Schule alles passt, könnte ich auch die Ausbildung zum Polier machen. Es gibt also viele Weiterbildungsmöglichkeiten. Und irgendwann gehe ich wie mein Opa bei der Firma Hillebrand in Pension.

Zum Unternehmen

Hillebrand schafft Chancen für deine fachliche sowie persönliche Entwicklung und deine berufliche Karriere in der vielseitigen Bau- und Immobilienbranche. Bei uns hast du eine zukunftssichere Perspektive denn seit mehr als 80 Jahren gestalten, bauen und zimmern unsere Mitarbeiter/-innen Wohn- und Arbeitsräume. Als Lehrling im Hochbau oder als Zimmerer kannst du an der Realisierung von Wohn(t)räumen mitwirken und bist unser Handwerker von morgen.

Bei uns hat jede/r die Möglichkeit nach der Lehre fix übernommen zu werden und es stehen dir vielfältige Karriereperspektiven offen, das zeigen viele Beispiele im Unternehmen. Wir legen Wert auf deine persönliche und individuelle Begleitung während der Lehrzeit und bei deinem weiteren Berufsweg. So gibt es bei uns ein maßgeschneidertes Weiterbildungsprogramm und du darfst schon früh verantwortungsvolle Aufgaben übernehmen. In deiner Partie, in der du arbeitest, bist du Teil eines starken Teams in dem „Einer für alle, alle für einen“ das Motto der Zusammenarbeit bildet.

