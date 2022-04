Mit heutigem Stand (7. April, 9.30 Uhr) sind österreichweit 16.141 Personen mit einer SARS-CoV-2 Infektion verstorben und 3.701.204 Menschen gelten als wieder genesen. Derzeit befinden sich 2.764 mit Corona infizierte Personen in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 201 Patient:innen auf Intensivstationen betreut.

Bisher gab es in Österreich 3.950.161 positive Testergebnisse. Seit mittlerweile einer Woche wurden die Corona-Tests in Österreich eingeschränkt.

APA/BARBARA GINDL Trotz Infektions-Rückgang bleibt Corona-Ampel rot Die Corona-Ampel bleibt weiterhin auf Rot. Daran ändern auch die rückläufigen Infektionszahlen nichts. Da allerdings auch die Risikozahl stetig sinkt, ist Orange in Reichweite.

Corona-Neuinfektionen nach Bundesländern

Burgenland: 688

Kärnten: 1.050

Niederösterreich: 3.394

Oberösterreich: 2.428

Salzburg: 811

Steiermark: 1.974

Tirol: 887

Vorarlberg: 823

Wien: 4.424

Unter 10.000 Infizierte in Salzburg

Die Corona-Lage in Salzburg entspannt sich zusehends und derzeit auch sehr rasch. "Wir haben aktuell wieder unter 10.000 aktiv infizierte Personen, genau 9.327, im Bundesland, vor einer Woche waren es noch fast 17.000 und zum Höhepunkt der Omikron-Welle rund 25.000. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1.158, das ist der niedrigste Stand seit Anfang Jänner. Vor drei Wochen war sie fast drei Mal so hoch. Auch die Covid-Patienten in den Spitälern werden weniger", fasst Gernot Filipp, Leiter der Landesstatistik zusammen.

Am Höhepunkt dieser Omikron-Welle waren am 17. März 24.959 Personen aktiv infiziert, fehlten also bei der Arbeit. "Das bekamen alle Branchen zu spüren, vor allem aber der Gesundheitsbereich. Jetzt hat sich die Lage sehr rasch entspannt", so Filipp. "Das liegt teils am saisonalen Effekt, teils an der wieder eingeführten FFP2-Maskenpflicht, aber vor allem auch an der doch hohen Durchseuchungsrate der Bevölkerung. Inzwischen gab es mehr als 280.000 Infektionen, also war mehr als die Hälfte der Salzburger Bevölkerung mindestens einmal infiziert", so Filipp.

Zehn Prozent Reinfektionen

Dabei ist für den Statistiker besonders spannend, dass es rund zehn Prozent Reinfektionen gibt. "Das bedeutet, dass sich rund zehn Prozent seit Beginn der Pandemie mehr als einmal angesteckt haben, was vor allem auf die neuen Varianten des Virus zurück zu führen ist und eine Genesung wie so vieles kein hundertprozentiger Schutz ist. Gesamt gab es 175.000 Infektionen alleine in diesem Jahr, das sind rund 63 Prozent aller Fälle bis dato. Zum Beispiel waren mehr als die Hälfte aller schulpflichtigen Kinder im laufenden Jahr 2022 bereits positiv", fasst Filipp zusammen.

(Quelle: SALZBURG24)