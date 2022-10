Auch wenn Salzburgs Seen für ihre hervorragende Wasserqualität bekannt sind, so sammelt sich doch jede Menge Müll am Grund an. Diesen zu entfernen, das haben sich die Umwelttaucher:innen zur Aufgabe gemacht. Seit mehreren Jahren ist die gemeinnützige Organisation in Salzburg und dem angrenzenden Oberösterreich unterwegs, um diesen Unrat zu entfernen. Bei den Aufräumaktionen kamen in den vergangenen Jahren bereits mehrere Tonnen Müll zusammen.

Clean-Up-Aktion ursprünglich im Wallersee geplant

Am Sonntag fanden sich vier Mülltaucher:innen am Mattsee ein. Ursprünglich war der Wallersee für eine Clean-Up-Aktion ins Auge gefasst worden, aufgrund von Blaualgen mussten sich die Taucher:innen dann aber umentscheiden und so wurde im Mattsee aufgeräumt. Bei gerade einmal 10 Grad Außentemperatur schlüpften sie am Ufer in die Neoprenanzüge, die vom Vortag – als im Attersee aufgeräumt wurde – noch nass waren, berichtet die Organisation auf ihrer Homepage.

Mülltaucher:innen räumen im Mattsee auf

Nach einem kurzen Briefing stiegen die Taucher:innen in den Mattsee und machten sich daran, Sammelnetze und Hebesäcke zu füllen. Dabei wurden sie von Fischschwärmen, Krebsen oder sogar einem Hecht begrüßt. Mit fast leeren Pressluftflaschen brachten die Aufräumenden dann ihre „Beute“ zurück zur Einstiegsstelle.

200 Kilo Beute an Land gebracht

Und diese Beute kann sich sehen lassen: Eingesammelt wurden Glas- und Plastikflaschen, Becher, Konserven, Textilien und zerbrochenes Geschirr, sowie Seile, Angelzubehör und Folien. Müll mit einem Gewicht von insgesamt fast 200 Kilo wurde bei der Aufräumaktion aus dem Mattsee geholt.

Vor knapp einem Jahr gelang den Umwelttauchern ein Meilenstein in und am Mattsee: Damals wurden an einem Tag mehr als 850 Kilo Müll eingesammelt, womit die Taucher:innen insgesamt mehr als 10.000 Kilo aus den heimischen Seen geholt hatten.

