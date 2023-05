„Wir sehen das als öffentliche Werbung und wollen zeigen, dass der Beruf nicht verstaubt ist. Es geht auch darum, potenzielle Lehrlinge zu begeistern“, gibt Anna Singer vom Organisationsteam im Gespräch mit SALZBURG24 am Donnerstag einen Einblick. Dabei sollen auch die Ausbildungswege von der Lehre über die Fachschule bis hin zum Meister aufgezeigt werden. „Es gibt also auch Aufstiegsmöglichkeiten“, so Singer.

Steinzentrum Hallein Steinbrüche in Österreich im Überblick.

Steinbrüche im Land Salzburg

Die Verarbeitung von Naturstein hat in Österreich eine jahrhundertelange Tradition. In Salzburg wird der Rohstoff vor allem am Untersberg, in Abtenau, Golling und Rauris abgebaut. Dabei zeichnet sich der Stein durch seine vielen Facetten je nach regionaler Herkunft aus. Vor allem in der Kaiserzeit im 19. Jahrhundert ist in Österreich viel Naturstein verbaut worden.

Steinfestvial zum zweiten Mal in Salzburg

Bereits im Jahr 2016 war Salzburg Austragungsort für das Europäische Steinfestival. Die Veranstaltung, die jedes Jahr in einem anderen Land stattfindet, bietet seit Ende der 1990er-Jahre der Branche die Möglichkeit zum Austausch.

Bei einem Handwerkswettbewerb messen sich ab Samstag (3. Juni) 120 Handwerker:innen am Kapitelplatz. Zum Thema „100+3 Jahre Salzburger Festspiele“ bearbeiten 120 Lehrlinge, Gesellen und Meister:innen aus zwölf Nationen Skulpturen aus St. Margarethner Kalksandstein. Das vorgegebene Thema kann dabei frei interpretiert werden. Die Teilnehmenden haben gerade einmal 16 Stunden Zeit, um ein präzises Werkstück umzusetzen. „Das Schöne daran ist, dass sich Lehrlinge etwas von den Meister:innen abschauen können“, freut sich Organisatorin Singer.

Skulpturen werden versteigert

Eine internationale Jury bewertet die Arbeiten am Sonntag (4. Juni) und ermittelt die Preisträger, getrennt nach dem jeweiligen Ausbildungsstand. Die Prämierung findet um 15.15 Uhr am Sonntagnachmittag statt und im Anschluss werden die Skulpturen öffentlich auf einer Bühne versteigert. Der Erlös des Siegerprojektes wird der Lebenshilfe Salzburg gespendet, teilen die Organisator:innen in einer Aussendung mit.

Live-Band und Frühschoppen beim Steinfestival

Für gute Stimmung sorgt Samstagabend eine Live-Band, der Sonntag beginnt am Steinfestival mit einem Frühschoppen ab 12.30 Uhr. Im Zuge des Festivals präsentiert sich auch die Fachschule für Steintechnik und Steingestaltung der HTL Hallein vor dem Kapitelbrunnen. Die Schule wurde im Jahr 1898 von Kaiser Franz Joseph I. gegründet und feiert heuer ihr 125-jähriges Jubiläum. Interessierte können sich dabei auch selbst an den Steinen versuchen.

(Quelle: SALZBURG24)