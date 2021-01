Von Sakaka nach Neom verlief am Montag der zweite Teil der Marathon-Etappe 709 Kilometer lang durch Dünenlandschaften und Canyons. Die gewerteten 375 Kilometer hatten es in sich und forderten einige Opfer.

Nachdem Toby Price seinen zerschnittenen Reifen in MacGyver-Manier mit Kabelbinder und Klebeband flickte, hatte Walkner keine gröberen Materialprobleme. Der Salzburger konnte diesmal - nicht wie zuletzt - seine Dienste der KTM-Mannschaft stellen. Denn das Tauschen von Reifen unter den Fahrern war dieses Jahr auf der Marathon-Etappe nicht erlaubt.

Der Kuchler fuhr ein starkes Rennen und verlor bis kurz vor dem letzten Tankstopp nur gut zwei Minuten auf die Spitze. Im letzten schwierigen Teil durch die Canyons passte der Kuchler sein Tempo etwas an und konzentriert sich verstärkt auf eine fehlerfreie Navigation. "Ich war den ganzen Tag alleine unterwegs und auch mit der Navigation auf mich gestellt. Es war für mich etwas schwierig einzuschätzen, wo ich zeitmäßig liege und wie das Tempo ist", sagte Walkner.

Mit knapp 180 km/h Top-Speed auf Off-Piste-Passagen sei er "ziemlich am Limit" gewesen. "Einige Male hab ich ziemlich eine ausgefasst - es gab mehrere Schrecksekunden, wo es ordentlich knapp herging."

Gewinner der achten Etappe ist der Chilene Jose Ignacio Cornejo, der auch erfolgreich seine Gesamtführung verteidigen konnte. Der Rückstand von KTM-Pilot Toby Price hält sich mit gut einer Minute sowohl auf der heutigen Etappe als auch in der Gesamtwertung in Grenzen. Der achte Tag forderte jedoch zwei Dakar-Aufgaben: Honda-Pilot Franco Caimi musste nach einem Motorschaden das Handtuch werfen und der Franzose Xavier de Soultrait – bisheriger vierter in der Gesamtwertung – wird nach einem heftigen Sturz ins Krankenhaus nach Tabuk geflogen. Er soll bei dem Crash immer bei Bewusstsein gewesen sein.

❌ Xavier de Soultrait is out of the race.



He has suffered a nasty fall after 267 km of the special. The medical team have come to his aid and airlifted the rider, who had not lost consciousness, to the hospital in Tabuk for X-Rays.#Dakar2021 pic.twitter.com/mzSrPsyaEC