Mario Seidl fliegt sich am Kulm für WM ein

Der Weltcup der nordischen Kombinierer wird am Wochenende mit zwei Bewerben in Oberstdorf und dem Seefelder Triple-Sieger Johannes Lamparter als Gesamtführenden fortgesetzt.

APA/Georg Hochmuth Johannes Lamparter schrieb am Sonntag in Seefeld österreichische Ski-Geschichte. Johannes Lamparter fixiert erstmals Seefeld-Triple Kombinierer Johannes Lamparter ist auch am Sonntag in der Nordischen Kombination nicht zu schlagen. Der Tiroler ist damit erster Österreicher, der das Seefeld-Triple gewinnt und lässt den Deutschen …

Verkühlung überstanden: Mario Seidl kehrt zurück

Wieder mit dabei ist auch Mario Seidl aus Schwarzach (Pongau). Der Salzburger musste den Heim-Event in Tirol aufgrund eines Infektes auslassen. Dem 30-Jährigen liegen Großschanzen wie jene im Allgäu mit einer Hillsize von 137 Metern. Jene, über die er am vergangenen Sonntag in Bad Mitterndorf geflogen ist, hatte eine von 235 Metern.

Denn war Seidl zum Triple-Auftakt am Freitag noch angeschlagen gewesen, fühlte er sich am Sonntag schon recht wohl. Also ging er als Vorspringer des Weltcup-Skifliegens am Kulm zweimal vom Riesen-Bakken und kam da auf die beachtlichen Weiten von 220,5 und 222,5 Meter. "Mein Stützpunkttrainer Alexander Diess hat mich informiert, dass es die Möglichkeit dazu gebe. Ich weiß nicht, wie oft ich die Chance bekomme, am Kulm hinunterzuhupfen. Da habe ich nicht lange überlegt, ich habe mich dann zweimal runtergehaut."

Für Seidl war "Skifliegen war ein bisschen ein Traum"

Natürlich sei er ein bisschen aufgeregter als normal gewesen, auch schon bei der Hinfahrt. "Das Adrenalin fährt da noch mehr ein. Aber es war nahezu windstill. Da habe ich mir gedacht, ich muss es nur noch voll genießen, ich muss mich einfach auf meinen Sprung konzentrieren. Ich bin rausgehupft, natürlich gab es mehr Luftkräfte und mehr Speed. Aber es hat sich dann so genial angefühlt. Es war ein unbeschreibliches Gefühl für mich, als guter Skispringer bei den Kombinierern die Chance zu bekommen. Das war schon immer ein bisschen ein Traum, das Skifliegen."

Salzburger denkt an ultimative Königsdisziplin

Seidl wies darauf hin, dass das Springen für den nun anstehenden Weltcup in Oberstdorf ursprünglich auf der dortigen Flugschanze geplant gewesen sei. "Das ist leider gescheitert. Es ist aber schon im Hinterkopf, dass wir in den nächsten Jahren einmal die Möglichkeit bekommen." Eine Wochenendkombination des Skifliegens der Spezialspringerinnen mit den Kombinieren sei eine Variante. Skifliegen der Kombinierer wäre auch für die Zuschauer attraktiv. "Skifliegen und dann vielleicht ein 30er - das wäre die ultimative Königsdisziplin", meinte Seidl schmunzelnd mit einem Augenzwinkern.

Seidl rechnet mit WM-Nominierung

Was das Langlaufen betrifft, absolvierte er am Mittwoch eine Vorbelastung. "Das hat sich relativ okay angefühlt." Und an seine WM-Nominierung glaubt er bei vier Top-Acht-Platzierungen fest. "Vor allem für die Großschanze habe ich sehr gute Karten." Nur werde der Triple-Sieger 2019 diese Saison gesundheitlich oft etwas aus der Bahn geworfen, so musste er auch die Bewerbe in Otepää auslassen. Im Juli hatte ihn Corona aus der Bahn geworfen. Umso mehr möchte Seidl auch nächste Woche in Schonach dabei sein: "Damit ich in einen guten Wettkampfrhythmus komme."

Die Anreise des ÖSV-Teams nach Oberstdorf erfolgt am (heutigen) Donnerstag. Gesprungen wird am Samstag ab 11.45 Uhr und am Sonntag ab 10.15, der 10-km-Langlauf ist jeweils für 14.45 Uhr angesetzt. Danach stehen noch fünf Weltcup-Konkurrenzen auf dem Programm, der 21-jährige Tiroler Lamparter führt 101 Punkte vor dem 23-jährigen Deutschen Julian Schmid.

Gute ÖSV-Erinnerungen an Oberstdorf

Die letzten Weltcupbewerbe in Oberstdorf wurden bereits vor drei Jahren abgehalten, vor zwei Jahren fand dort die nordische Ski-WM statt. Dort gewann das ÖSV-Team insgesamt drei Medaillen, zwei davon in Gold.

Dementsprechend gut sind die Erinnerungen an die Wettkämpfe bei Cheftrainer Christoph Eugen: "Richtig toll, dass wir wieder zurück in Oberstdorf sind. Wir haben super Erinnerungen, speziell an die Weltmeisterschaft 2021, wo wir insgesamt drei Medaillen gewinnen konnten. Wir hoffen dieses Jahr wieder auf viele Zuschauer, die eine gute Stimmung vor Ort machen, die waren bei der WM ja leider nicht zugelassen."

Das ÖSV-Aufgebot in Oberstdorf umfasst sieben Athleten:

Mario Seidl, Thomas Rettenegger und Stefan Rettenegger (alle aus Salzburg)

Johannes Lamparter und Lukas Greiderer (beide aus Tirol)

Franz-Josef Rehrl und Martin Fritz (beide aus der Steiermark)

(Quelle: APA)