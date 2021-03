"Ein positives Nutzen-Risiko-Verhältnis besteht unverändert", hieß es nach neuerlichen Beratungen des NIG am Dienstagabend vonseiten des Expertengremiums. "Da für den Impfstoff von AstraZeneca eine europäische Zulassung vorliegt, fasst die EMA alle Informationen und Daten zu vermuteten Nebenwirkungen zusammen und analysiert diese", betonte das NIG. Eine öffentliche Stellungnahme der EMA werde am Donnerstag erwartet.

Thrombo-embolische Komplikationen auch bei Covid-19

"In zeitlichem Zusammenhang mit Covid-19-Impfungen wurden in sehr seltenen Fällen thrombo-embolische Ereignisse beobachtet, in diesen Fällen kann ein kausaler Zusammenhang derzeit nicht sicher ausgeschlossen werden", hieß es weiter. Thrombo-embolische Komplikationen würden jedoch auch bei Covid-19-Erkrankungen "häufig beobachtet" und könnten auch "spontan" auftreten.

pixabay Wie gefährlich sind Thrombosen wirklich? Nach Meldungen über Thrombosefälle nach Covid-Impfungen steigt die Unsicherheit in der Bevölkerung, auch wenn es bislang keine Hinweise auf einen Zusammenhang gibt. Aber wie gefährlich sind die …

Zu einer Covid-19-Impfung sollten außerdem keine gerinnungshemmenden Medikamente eingenommen werden, riet das NIG in dem Statement vom Einsatz von Acetylsalicylsäure (z.B. Aspirin), niedermolekularem Heparin oder ähnlichen Mitteln ab.

Was bei einem Impfstopp passiert

"Ich glaube, der österreichische Weg ist da ganz gut", betonte der in New York forschende steirische Impfexperte Florian Krammer am Dienstagabend in der "ZiB2". Aufhören zu impfen berge "auch ein gewisses Risiko für die Leute, die dann eben nicht geimpft werden", sagte Krammer. Zu den acht Personen, die in Deutschland offenbar nach einer Impfung mit AstraZeneca eine seltene Hirnvenenthrombose erlitten haben, erläuterte der Wissenschafter: "Das ist etwas anders, als was wir jetzt mit den Lungenembolien beziehungsweise Thrombosen gehört haben, wo ja eine recht hohe Rate von Fällen sowieso in der Bevölkerung vorkommt, auch ohne die Impfung. Und man muss sich jetzt anschauen, ob es da einen Zusammenhang gibt oder nicht."

APA/AFP/POOL/FABRIZIO BENSCH (SYMBOLBILD) Drosten: "Wir brauchen diese Impfung" Angesichts der beginnenden dritten Corona-Welle in Deutschland bedauert der Virologe Christian Drosten die Entwicklungen um AstraZeneca mit ausgesetzten Impfungen und knapperen Liefermengen. "Wir …

Die EMA ist derzeit ebenfalls weiterhin der Ansicht, "dass die Vorteile des AstraZeneca-Impfstoffs bei der Vorbeugung von Covid-19 mit dem damit verbundenen Risiko von Krankenhausaufenthalten und Todesfällen die Risiken von Nebenwirkungen überwiegen", geht aus einer am Dienstagabend auf der EMA-Internetseite online gestellten Stellungnahme hervor. Das Sicherheitskomitee der EMA (PRAC/Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) habe bis Dienstag weitere Fortschritte bei der detaillierten Bewertung von Fällen von Blutgerinnseln nach Impfungen mit AstraZeneca erzielt, hieß es ohne weitere Details.

Wirbel um AstraZeneca

Die Überprüfung der thrombo-embolischen Ereignisse werde im Rahmen einer Sicherheitswarnung ("Safety Signal") nach einem beschleunigten Zeitplan durchgeführt. Ein Safety Signal sei "eine Information über ein neues oder unvollständig dokumentiertes unerwünschtes Ereignis, das möglicherweise durch ein Arzneimittel wie einen Impfstoff verursacht wird und weitere Untersuchungen erforderlich macht". Das PRAC werde in seiner Sitzung am Donnerstag die verfügbaren Informationen abschließend bewerten und "alle erforderlichen Empfehlungen für weitere Maßnahmen abgeben", wurde in der Stellungnahme betont.

(Quelle: APA)