Erneut schwere Unwetter in Salzburg

Bereits am Dienstag war Salzburg, und besonders der Flachgau, von den schweren Unwettern betroffen. Gestern kam es in Teilen Österreichs erneut zu Gewittern und Starkregen. Besonders betroffen war abermals der Flachgau.

FMT-Pictures/FM Ein heftiges Unwetter wütete über Mondsee. Unwetter verursacht Schaden in Millionenhöhe Ein heftiges Unwetter ist am Dienstagabend über Salzburg und Oberösterreich gezogen und hat zahlreiche Feuerwehr-Einsätze gefordert. Besonders betroffen war der Flachgau. Am Wallersee musste …

Über 100 Feuerwehreinsätze in Salzburg

Im Bundesland Salzburg beseitigte die Feuerwehr im Flachgau zahlreiche umgestürzte Bäume und pumpte vielerorts überflutete Keller aus. Ursache dafür waren Sturmböen im Zuge von Gewittern und heftige Regenfälle, so das Landesfeuerwehrkommando Salzburg zur APA. Insgesamt rückten im Bundesland Salzburg 18 Feuerwehren mit 479 Männern und Frauen zu 125 Einsätzen - darunter auch in der Stadt Salzburg und im Pinzgau - aus. Die Unwetter dauerten etwa von 21.00 bis 23.00 Uhr, danach beruhigte sich die Lage zusehends.

Einsätze im Flachgau

In Bergheim musste die Freiwillige Feuerwehr ausrücken, da ein Baum die B156, die Lamprechtshausener Straße, gestürzt war. Auch in Elixhausen war die Feuerwehr im Einsatz um umgestürzte Bäume von den Straßen zu entfernen.

Entwurzelte Bäume in der Landeshauptstadt

Auch in der Stadt Salzburg war die Feuerwehr wegen entwurzelter Bäume im Einsatz. Auf dem Parkplatz des Freibades Leopoldskron begrub ein Baum gleich zwei parkende Pkw unter sich. Besonders betroffen waren die Stadtteile Lehen und Liefering. In Lehen wurden auf der Siebenstätterstraße gleich drei Bäume auf die Straße und die Oberleitung geweht. Ein umstürzender Baum verfehlte um wenige Meter einen Pkw, die Oberleitung aber wurde auf das Dach des Fahrzeuges gedrückt. Auch in der Schmiedingerstraße in Liefering wurde ein Baum quer über die Straße geweht. In der Siezenheimerstraße in Taxham sicherten Anwohner über zwei Stunden hinweg die Gefahrenstelle um einen umgestürzten Baum, da die Einsatzkräfte in der ganzen Stadt ausgelastet waren. Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand.

Hagel verursacht Schaden in Millionenhöhe

In Oberösterreich wurden die Bezirke Braunau, Ried, Schärding, Grieskirchen und Rohrbach von Starkregen heimgesucht. Die Schauer begannen kurz nach 21.00 Uhr und dauerten bis etwa Mitternacht. Rund 60 Feuerwehren mit etwa 900 Männern und Frauen pumpten auf 156 Einsätzen Keller aus und beseitigten umgefallene Bäume, informierte das Landesfeuerwehrkommando Oberösterreich auf Anfrage der APA. Am Dienstagabend hatten Hagelunwetter in Salzburg und Oberösterreich zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen geführt. Allein in der oberösterreichischen Landwirtschaft gab es laut Hagelversicherung einen Schaden von rund 22 Millionen Euro.

Unwetter in Oberösterreich, Kärnten und Osttirol

Umgefallene Bäume und geflutete Keller gab es laut Feuerwehr auch in Oberösterreich. In Kärnten und Osttirol kommt es nach einer Oberleitungs-Beschädigung zu Zugausfällen, da die Stromversorgung unterbrochen ist, teilten die ÖBB mit. In Kärnten wurde zudem laut Polizei eine Landesstraße komplett gesperrt.

Weite Teile Österreichs von Unwetter betroffen

In Kärnten und Osttirol wurden am Mittwochabend kurz vor 22.45 Uhr bei Unwettern Oberleitungen der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) beschädigt und die Stromversorgung unterbrochen. Da die Reparaturarbeiten aus Sicherheitsgründen erst bei Tageslicht starten können, kommt es zu Zugausfällen im Nahverkehr, wurde von den ÖBB mitgeteilt. Betroffen sind die Südbahnstrecke zwischen St. Veit an der Glan und Villach, die Tauernbahnstrecke zwischen Mallnitz und Villach, die Drautal-Bahn und die Ossiacher-Strecke. Der Fernverkehr wird mit Dieselloks durchgeführt, Benutzer des Nahverkehrs werden gebeten, auf andere Verkehrsmittel umzusteigen, am Aufbau eines Schienenersatzverkehrs wird gearbeitet. Die Dauer der Sperre ist laut ÖBB noch nicht bekannt.

(Quelle: SALZBURG24)