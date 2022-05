Auf der Westautobahn bei Eugendorf hat sich in der Nacht auf Donnerstag ein Unfall mit einem Reisebus ereignet.

Der Unfall hat sich um ca. 3.00 Uhr zwischen den Anschlussstellen Salzburg-Nord und Wallersee (Gemeinde Eugendorf im Flachgau) in Fahrtrichtung Wien ereignet. In diesem Abschnitt befindet sich derzeit eine Baustelle mit Gegenverkehr. Der Bus mit rund 25 Insassen - ursprünglich hatte es 50 geheißen.

Überholmanöver als Unfallursache auf A1 bei Eugendorf

Wie die Polizei gegen Mittag mitteilt, dürfte ein Überholmanöver des Reisebus-Lenkers Ursache für den Unfall gewesen sein. Laut Angaben des Lenkers setzte dieser auf Höhe Eugendorf zu einem Überholmanöver an und überholte am linken Fahrstreifen mit ca. 80 km/h einen am rechten Fahrstreifen fahrenden Lkw. Während des Überholvorgangs fuhr der Lenker mit dem Reisebus in die dortige Baustelle ein, wo sich die Fahrbahn in zwei Richtungen teilt. Da der Lkw am rechten Fahrstreifen fuhr, war es dem Buslenker nicht mehr möglich auf den für Bus und Lkw vorgesehenen Fahrstreifen nach rechts zu wechseln. Der Reisebus touchierte mit der Betonmittelleitwand, wurde dadurch in die Höhe katapultiert und setzte mehrere Meter später wieder auf der Fahrbahn auf. Der Bus durchbrach die Betonleitwand und kam an der Leitschiene auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand.

Stau durch Aufräumarbeiten

Die Westautobahn war in beiden Richtungen zwischen Salzburg-Nord und Wallersee gesperrt. Im Zuge der Totalsperre bildete sich rasch ein kilometerlanger Stau in beiden Richtungen.

Wie die Polizei meldet, ist die Anschlussstelle Wallersee in Fahrtrichtung Wien aufgrund der Aufräumarbeiten noch bis zirka 11 Uhr komplett gesperrt. Im Baustellenbereich gebe es in beiden Fahrtrichtungen massiven Rückstau. Auch die Ausweichrouten seien überlastet.

Drei schwerverletzte Businsassen

Drei Insassen wurden laut Angaben von Bezirksrettungskommandant Hermann Gerstgraser schwer verletzt, 16 weitere erlitten leichte Verletzungen. Alle wurden mit Rettungsfahrzeugen in das Unfallkrankenhaus und das Landeskrankenhaus Salzburg gebracht. "Acht Personen, die unverletzt geblieben sind, werden derzeit vom Kriseninterventionsteam in unserer Zentrale in der Stadt betreut", so Gerstgraser.

„Wichtig ist, dass die betroffenen Personen rasch betreut werden. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter klären im Gespräch ab, ob eine weitere Hilfe und Unterstützung zu organisieren ist“, so Ingo Vogl, der Leiter der Krisenintervention, und ergänzt: „Heute war die wichtigste Aufgabe, dass die Personen zu ihren Familien oder Freunden nach Deutschland weiterreisen können. Das konnten wir rasch organisieren.“

Rotes Kreuz Salzburg Das Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes im Betreuungseinsatz.

Reisebus vom Kosovo nach Hannover unterwegs

Der Reisebus war laut Wolfgruber vom Kosovo nach Hannover unterwegs. "Es handelt sich um Touristen, die offensichtlich aus dem Kosovo kommen."

❗️❗️❗Technischer Einsatz – Verkehrsunfall mit Reisebus auf Autobahn A1❗️❗️❗ In den frühen Morgenstunden des 19.05.2022... Gepostet von Freiwillige Feuerwehr Hallwang am Donnerstag, 19. Mai 2022

Helfer blieben im Stau stecken

Wegen der engen Straßenverhältnisse aufgrund der Baustelle war die Zufahrt für die Hilfskräfte schwierig: "Die Einsatzkräfte, die aus Richtung Eugendorf kamen, konnten zwar zur Unfallstelle gelangen - aber jene, die von Hallwang oder aus der Stadt kamen, blieben im Stau stecken. Deshalb waren wir am Anfang ziemlich alleine. Trotzdem haben wir die Erstversorgung durchgeführt, soweit dies möglich war. Die Kräfte der Roten Kreuzes mussten ihre Autos im Stau stehen lassen und waren dann mit einem Fußtrupp vor Ort. Erst dann hat sich die Lage langsam geklärt", schilderte Einsatzleiter Christian Putz von der Freiwilligen Feuerwehr Eugendorf.

Flachgauer Feuerwehren rücken aus

Die Feuerwehren Hallwang und Eugendorf kamen mit etwa 60 Freiwilligen in acht Fahrzeugen, das Rote Kreuz rückte mit rund 50 Helfern in 14 Fahrzeugen an. Laut Gerstgraber waren Sanitäterinnen und Sanitäter aus dem Flachgau, aus der Stadt Salzburg, aus dem benachbarten Oberösterreich und ein Fahrzeug aus Freilassing (Bayern) sowie drei Notärzte im Einsatz. Weshalb es zu dem Unfall kam, war laut Wolfgruber vorerst noch nicht bekannt.

Businsassen auf dem Weg nach Deutschland

Das Salzburger Busunternehmen Albus stellte kurzfristig einen Reisebus zur Verfügung und startet noch vor Mittag mit dem Weitertransport von 23 Personen nach Deutschland. Die anderen fünf Personen sind noch in stationärer Behandlung. Die Reiseroute führt von Salzburg über München, Stuttgart, Mannheim, Köln, Düsseldorf, Essen, Dortmund und endet in Hannover.

Rotes Kreuz Salzburg Das Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes organisiert den weiteren Bustransport.

