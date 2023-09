Die Fahrt durch das Raurisertal im Pinzgau lässt selbst bei strahlendem Sonnenschein erahnen, wie hier das Unwetter vor eineinhalb Wochen gewütet hat. Autogroße Felsbrocken wurden angespült, Felder überflutet und die Rauriser Ache knickte Uferbäume wie Zündhölzer. Teilweise sieht das Tal völlig anders aus als vorher.

Die Verwüstungen, die der Starkregen und das Unwetter am 28. Juli im Raurisertal hinterlassen haben, lassen selbst erfahrene Experten staunen. „Das ist sicher etwas, was man nicht alle Tage sieht. Der Ursprung des Übels war das so genannte Pilatuskar am Fuße des Sonnblicks, das praktisch komplett eingebrochen ist und eine tiefe Rinne hinterlassen hat. Mehrere hunderttausend Kubikmeter Geröll und Gestein haben sich sozusagen weiter unten ergossen, zirka 24 Hektar groß ist diese Mure“, erklärt Gerald Valentin vom Landesgeologischen Dienst in einer Aussendung Donnerstagfrüh.

Millionen Kubikmeter Geröll in Bewegung

Valentin hat sich von der Lage am Mittwoch direkt am Ursprung der riesigen Gesteinslawine selbst ein Bild gemacht. „Da kommt man sich ganz klein vor, wenn man an diesem Spalt steht, der hier in die Erde gerissen wurde. Neben den extremen Niederschlagsmengen führe ich das auch auf unter dem Schutt abschmelzende Reste des Pilatuskees und auftauenden Permafrost zurück. Jetzt ist es als ob man einen Stöpsel gezogen hätte, da ist noch mehr als eine weitere Millionen Kubikmeter in Bewegung“, beschreibt Valentin. So eine gewaltige Menge, die sich hier gelöst hat, hätte der Experte selbst noch nie gesehen.

Lage in Rauris wird genau beobachtet

Die Landesgeologen beobachten den Bereich genau, derzeit sind laut Experten keine Siedlungen und damit Menschen direkt bedroht. „Es ist nur so, dass bei jedem weiteren Regen, dieser Bereich in Bewegung geraten wird. Man sieht, dass das im Kar verbliebene Lockermaterial extrem labil ist und leicht mobilisiert werden kann“, so Valentin und weiter: „Aufgrund der hohen Dynamik dieser Prozesse werden wir den von der Mure betroffenen Talbereich für die Zukunft wohl der Natur überlassen müssen.“

Kein Einzelfall in Kolm Saigurn

Geologe Gerald Valentin jedenfalls ist sich sicher, dass diese Ereignisse öfter kommen werden. „Extreme Niederschlagsereignisse treffen hier auf Gebiete, wo die Wassermassen aufgrund der jetzt fehlenden Retentionsmöglichkeiten wie Gletscher, Firnfelder oder Vegetation größtenteils ungehindert abfließen. Sie nehmen am Weg ins Tal Moränenmaterial von früheren Gletschern und Hangschutt mit. Das haben wir auch in anderen Tauerntäler beobachtet, die wir am Mittwoch abgeflogen sind. Diese geologischen Erosionsprozesse sind nicht neu, wir beobachten aber eine Zunahme der Eintrittswahrscheinlichkeiten und Intensitäten. Aus dem Ereignis in Rauris erhoffen wir uns neue Erkenntnisse, um für die Zukunft noch besser gewappnet zu sein“, so Valentin.

Rauris ist jetzt Forschungsgebiet

Nicht nur der Landesgeologische Dienst erhofft sich wichtige wissenschaftliche Daten aus Rauris. Vergangenen Montag zum Beispiel gab es bereits Laserscan-Befliegung der Forschungsgesellschaft Georesearch mit einer Drohne im Bereich Sonnblick und Kolm Saigurn. „Die Vermessungsdaten dieser Befliegung und jene aus der Zeit vor den Unwettern werden analysiert. So können wir genau feststellen welche Mengen an Geröll bewegt wurden. Auch Rückschlüsse auf die Tauerntäler im Oberpinzgau und andere Bereiche sind dann möglich“, sagt Gerald Valentin abschließend.

