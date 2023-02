Elf Verletzte bei Unfällen auf Salzburgs Skipisten

Zu zahlreichen Ski-Unfällen kam es am Donnerstag in Pongauer Wintersportgebieten. Am Vormittag – gegen 10 Uhr – kollidierte in Wagrain ein Skifahrer (56) frontal mit einem anderen Wintersportler (19) auf der Kreuzung zweier Pisten. Beide wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Klinikum nach Schwarzach gebracht.

14-Jähriger mit Heli ins Spital

Nur wenig später krachte ebenfalls in Wagrain ein 14-jähriger Skifahrer aus noch unbekannten Gründen mit einem 19-Jährigen zusammen. Der Jüngere wurde dabei so schwer verletzt, dass er mit dem Notarzthubschrauber in das Klinikum Schwarzach geflogen wurde. Der ältere der beiden Urlauber blieb Polizeiangaben zufolge unverletzt.

Auf der Abfahrt "Roter 8er" erlitt ein 44-jähriger Skifahrer Verletzungen, nachdem er von hinten von einem 15-Jährigen niedergestoßen wurde. Die Pistenrettung brachte den Mann zur Talstation, von wo aus er in eine Krankenanstalt nach Altenmarkt gebracht wurde.

Ski-Unfall mit Kind in Wagrain

Bereits am Donnerstagvormittag teilte eine Skifahrerin der Polizei mit, dass sie am Vortag Verletzungen bei einem Ski-Unfall in Grafenberg in Wagrain erlitten habe. Sie gab an, dass sie bei einer Pistenkreuzung angehalten hatte und auf eine annähernd gefahrlose Weiterfahrt achtete. Zeitgleich sei von hinten "ein ungefähr siebenjähriges Kind gekommen und sei unmittelbar vor ihr, in einer Linkskurve, zur nahegelegenen Talstation gefahren", heißt es in einer Aussendung. Dabei habe das Kind die linke Skispitze berührt, wodurch der 64-jährigen die Beine auseinandergezogen worden seien und sie nach vorne auf die Piste fiel. Das Kind sei danach in der Menschenmenge vor der Talstation verschwunden. Die verletzte Deutsche wurde ins Klinikum Schwarzach gebracht.

Fahrerflucht auf Skipiste in Flachau

Zu einem weiteren Ski-Unfall mit Fahrerflucht kam es derweil am Donnerstag gegen 11 Uhr im Skigebiet Grießenkarl in Flachau: Bei einem Rechtsschwung wurde eine Niederländerin von einem unbekannten männlichen Skifahrer niedergestoßen und dabei verletzt. Der Unbekannte hielt laut Polizei zwar kurz an, setzte dann jedoch die Fahrt unerkannt fort. Die 61-jährige wurde von der Pistenrettung zum Arzt gebracht.

Unfälle auch in Kleinarl

In Kleinarl krachte auf der Bubble Piste ein 15 Jahre alter Wintersportler mit einer Skifahrerin (21) zusammen. Die Urlauberin wurde mit Verletzungen ins Klinikum Schwarzach überstellt.

Auf der Lumberjackpiste forderte ein Unfall eine Verletzte: Ein 31-Jähriger übersah laut ersten Erkenntnissen der Polizei die vor ihm fahrende Skifahrerin, wollte noch abbremsen und ausweichen, kollidierte aber schlussendlich mit der 41-Jährigen.

Gegen 12.30 Uhr kam es im Skigebiet von Obertauern – auf der Abfahrt der Kringsalmbahn – zur Kollision zweier Wintersportler. Eine 54-jährige Skifahrerin wollte nach eigenen Angaben von der linken auf die rechte Pistenseite wechseln und wurde durch einen 68-jährigen Skifahrer von hinten angefahren. Durch die Kollision stürzten beide und verletzten sich dabei. Beide Wintersportler:innen wurden mit den Skidoo ins Tal und anschließend in eine Arztpraxis gebracht.

(Quelle: SALZBURG24)