Außerdem ist auch ein 59-Jähriger im Pongau erkrankt. In beiden Fällen habe die Gesundheitsbehörde mit der Abklärung der weiteren Vorgehensweise begonnen, teilt das Land Salzburg in einer Aussendung am Nachmittag den Medien mit.

Damit zählt das Bundesland Salzburg bis Mittwochnachmittag insgesamt 13 Coronavirus-Fälle.

82-Jähriger in der Stadt Salzburg in Quarantäne

Der 1938 geborene Mann war in den letzten Wochen auf Schiurlaub in Südtirol und dürfte sich dabei infiziert haben. Damit tritt auch hier das vorgegebene Kontaktmanagement in Kraft. Er und seine Frau zeigen sich sehr kooperativ und befinden sich aktuell zu Hause in Quarantäne und werden betreut und laufend versorgt, teilt der Magistrat Salzburg am Nachmittag via Aussendung mit.



Der Einsatzstab der Stadt arbeite aktuell auf Hochtouren, heißt es. Zweimal täglich gibt es Lagebesprechungen und die jeweiligen Empfehlungen und Maßnahmen werden laufend adaptiert und angepasst. Der Einsatzstab appelliert weiter an die Eigenverantwortung, Sozialkontakte einzuschränken und die Hygiene-Empfehlungen zu befolgen und man hat umgehend die neuen Empfehlungen aufgegriffen und begonnen, die Bevölkerung darüber zu informieren.

Coronavirus und das Leben in Salzburg

Die Bundesregierung setzt wie berichtet seit Dienstag verschärfte Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus um, das hat auch Einflüsse auf das Leben in Salzburg. Im Video klärt Landessanitätsdirektorin Petra Juhasz im Gespräch mit Franz Wieser, Chefredakteur des Landesmedienzentrums, die Salzburger Bevölkerung auf.

245 Infizierte in Österreich

Die Zahl der bestätigten Coronafälle in Österreich ist am Mittwoch sprunghaft gestiegen: Hatte das Gesundheitsministerium am Morgen noch von 206 Infektionen berichtet, waren es am Nachmittag bereits 245, also um 39 neue Viruserkrankungen mehr.

Die bestätigte Fälle nach Bundesländern: Niederösterreich (45), Wien (50), Steiermark (25), Tirol (57), Oberösterreich (35), Salzburg (13), Burgenland (4), Vorarlberg (13) und Kärnten (3). Getestet wurden bisher 5.362 Personen. Wieder von der Krankheit genesen sind vier Menschen, jeweils zwei in Tirol und Wien. Laut Johns Hopkins Universität wurden weltweit 121.564 Corona-Erkrankte registriert, 4.373 sind verstorben.

(Quelle: SALZBURG24)