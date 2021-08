Soon we can party again at the Grounds of Love. The Electric Love Boutique Edition is a once-in-a-lifetime event. Limited to 10.000 visitors per day. More familiar than ever before. But only the number of visitors was reduced. We're bringing back the most popular mainstage, the best acts in the world and that long overdue festival feeling after about 2 years of waiting. 3 x 12 hours of partying! So, what else do you need after that? See them live: Afrojack • Aftershock • Alkan Torres • Alok • Anodyze • Anwar Massi • Armin Van Buuren • Averro • Bibiza • Brennan Heart • Carnage • Concept Art • Da Tweekaz • Dan Lee b2b Subsurface • Dan Rider • Deadly Guns • Dial1808 • Dj Diamond • Dj Johanna • DJ Ryno • DJ Snake • Dominique Jardin • Eternate • Fedde Le Grand • Fedde Le Grand • Felice • Flip Capella • Fourty • Hardy X • Headhunterz • HVME • Jamule • Jay Reeve • Kasimir1441 • Kayzo • Krewella • Lost Identity • Lugatti & 9ine • Mausio • MC DL • MC DL • MC DL • Molly Pocket • Motrip • Neba • Neelix • Ostblockschlampen • Paul Elstak & MC Boogshe • Primeshock • Primeshock • Ran-D • Rene Rodrigezz • Scale • Sefa • Sephyx • Sephyx • SLAV • Spitnoise • Spitnoise • Steve Aoki • Sub Zero Project • T-Ser • Tchami • Toby Romeo • Traya B2B snice1 • Tungevaag • Tungevaag • Two Kinx • Vicetone • Vini Vici • Vini Vici • Vize • Vize • W&W • Warface • Warface • Warface • Wildstylez • YUGO Get the last tickets now: https://tickets.electriclove.at Electric Love Boutique Edition 2021 26 / 27 / 28 August 2021 Salzburgring, Austria And if the event has to be cancelled due to Covid-19, you can easily apply for a refund (excl. service fee)! So you have no risk - except missing the party. In case you test positive before the Electric Love Boutique Edition, we offer an insurance (6.5% of the ticket price) that guarantees a full refund in case of illness. #ELFBoutique #ELF21 #ColorfulPlaygroun