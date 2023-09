Der Sommer ist Stauzeit auf der Tauernautobahn. Tourist:innen befahren die Strecke und bringen diese regelmäßig bis an die Belastungsgrenze. Die Urlaubszeit ist vorüber. Können die staugeplagten heimischen Autofahrer:innen durchatmen? Leider nein. Die Sanierungsarbeiten am Ofenauer- sowie Hiefler-Tunnel starten an der Grenze von Tennen- und Pongau. Zusätzlich wird die Tunnelkette Werfen (Brentenberg, Zetzenberg, Helbersberg) generalsaniert. „Warum wir alle fünf Tunnel auf einmal angehen und nicht einen nach dem anderen? Würden wir alle einzeln abarbeiten, fiele eine fünfmal so lange Bau- und Verkehrsstörungszeit an als es der aktuelle Plan vorsieht“, erklärt Hanspeter Treichl, Asfinag-Projektleiter für die Tunnelerneuerung auf der Tauernautobahn (A10), im Rahmen eines Pressetermins am Freitagvormittag.

"Wenn wir nicht sanieren, müssen wir die Tunnel sperren"

Die Sanierung der fünf Tunnel trifft in den betroffenen Gebieten nicht nur auf Zustimmung. Stimmen, die über die Bauzeit bis Juni 2025 eine teilweise heftige Zunahme an Staus und damit Fahrzeitverzögerungen befürchten, widerspricht die Asfinag nicht. „Dennoch sind die Bauarbeiten notwendig“, sagt Asfinag-Geschäftsführer Andreas Fromm unzweideutig. Für ihn steht fest, „die A10 ist die Verkehrs-Lebensader einer gesamten Region. Die Sanierung kommt der Sicherheit in den Tunneln zugute. Erneuern wir zum Beispiel die Technik nicht, kommt es zu vermehrten Ausfällen. Und bei jedem Ausfall müssten wir gesetzlich vorgeschrieben den entsprechenden Tunnel sperren“.

SALZBURG24 Die Sanierung der Tunnel betrifft auch die Brücken direkt vor diesen. Der "Bauch" der Brücke vor dem Ofenauer-Tunnel wird dafür gerade vorbereitet.

Die Sanierung startet am Dienstag und endet im Juni 2025. „Ab dem Bauende sanieren wir erst im Jahr 2059 wieder. Die Autofahrer und Autofahrerinnen haben dann also in den fünf Tunneln für 35 Jahre Ruhe vor Bauarbeiten“, prognostiziert Hanspeter Treichl.

Linienbusse als Alternative zum Stau

Um Staus so gut es geht zu verhindern, hat sich die Asfinag mit den Betreibern der öffentlichen Verkehrsmittel abgesprochen. Neben zusätzlichen Zügen aus dem Salzachtal und dem Ennspongau fahren bereits ab dem Montag mehr Busse der Linie 270.

Für Pendler:innen aus dem Pongau stehen zusätzlich vier und aus dem Pongau sechs zusätzliche Busverbindungen in Richtung Salzburg zur Verfügung.

Busse dürfen am Stau vorbeifahren

Den Umstieg vom Auto auf den Bus erleichtert die Asfinag dadurch, dass „Linienbusse auf der Autobahn priorisiert werden. Sie dürfen in beiden Fahrrichtungen vor dem Baustellenbereich auf dem Pannenstreifen am Stau vorbeifahren“, sagt Andreas Fromm.

Zwei Autospuren und der Bus auf dem Pannenstreifen – wo bleibt da Platz für die Rettungsgasse? „Wir haben es ausgemessen“, sagt Treichl und ergänzt, „mithilfe der Fahrer und Fahrerinnen können wir zweispurig fahren, den Bus auf dem Standstreifen Platz lassen und eine sinnvolle Rettungsgasse gleichzeitig bilden“.

Dabei gilt für Autofahrer:innen, dass sie beim Bilden der Rettungsgasse nur bis zu den weißen Grenzstreifen fahren, um dem Bus ausreichend Platz zu gewähren.

500 Parkplätze für Pendler:innen

Entlang der A10 im Pongau sowie im Lungau stehen ab dem Baustart 500 Parkplätze für jene zur Verfügung, die auf den Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) umsteigen oder sich in einer Fahrgemeinschaft organisieren wollen:

Anschlussstelle Bischofshofen: 150 P&D-Stellplätze und zusätzliche Fahrradabstellplätze

Anschlussstelle Werfen: 87 P&D-Stellplätze

Anschlussstelle Eben: 100 P&R- und P&D-Stellplätze sowie Fahrradabstellplätze + Umstiegsmöglichkeit auf die Linie 270

Raststätte Eben Nord und Eben Süd: insgesamt 192 P&R- und P&D-Stellplätze + Umstiegsmöglichkeit auf die Linie 270

P&D steht für die Stellplätze für die Pendler und Penderlinnen, die sich zu einer Fahrgemeinschaft zusammenschließen. Mit der Abkürzung P&R sind jene Park-and-Ride-Stellplätze gemeint, von denen aus die Fahrer:innen auf den ÖPNV umsteigen.

Kabel von Salzburg nach Paris

In den fünf Tunnel, den dazu passenden Brücken und den entsprechenden Fahrbahnen werden in den kommenden Monaten 100.000 Quadratmeter Tunnelbeschichtung neugestaltet – das entspricht einer Fläche von 14 Fußballfeldern.

SALZBURG24 Kabel, die bei der Tunnelsanierung verbaut werden, erreichen die Länge der Luftlinie zwischen Salzburg und Paris.

Auf den Baustellen werden insgesamt 800 Kilometer Kabel verlegt – das entspricht der Luftlinie zwischen der Mozartstadt und der Stadt der Liebe, Paris. Ist alles fertig, überwachen rund 400 Kameras jeden Winkel in den sanierten Tunneln. „Dann sind das keine Tunnel mehr, sondern mit Sicherheitstechnik vollgestopfte Hightech-Röhren“, schmunzelt Fromm.

Als Beweis für seine Aussage erklärt der Asfinag-Geschäftsführer das System AKUT: „Das sind intelligente Mikrofone, die im Tunnel binnen Sekunden ‚Gefahrengeräusch‘ wie Bremsen, Blechschäden oder auch Hilferufe erkennen. Damit verkürzen wir zum einen die Eingriffszeit der Rettungskräfte, zum anderen können wir den dahinterkommenden Verkehr schneller vor Gefahren warnen.“

Was die notwendigen Sanierungsarbeiten an den fünf Tunnel entlang der Tauernautobahn in der Realität für den Verkehr bedeuten, werden die Autofahrer:innen ab kommenden Dienstag selbst feststellen.

(Quelle: SALZBURG24)