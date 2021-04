Der April macht, was er will. Diese alte Weisheit passt heuer wie die Faust aufs Auge. Nach frühlingshaften Temperaturen im Bundesland kommt nun ein neuerlicher Wintereinbruch auf uns zu. Tief "Ulli" bringt uns in den nächsten Tagen Schnee, Frost und Wind. Nach Angaben der Experten der Österreichischen Unwetterzentrale (www.uwz.at) fällt bis Donnerstag in den Nordalpen bis zu einem halben Meter Neuschnee.

Salzburgs Obstbauern bangen um Ernte

Vor allem Obstbauern müssen zittern: Es besteht die Gefahr von Frostschäden in den Obstkulturen. Besonders Freitagfrüh ist selbst im Flachland verbreitet leichter bis mäßiger Frost möglich. Schon am Ostermontag steuert "Ulli" über Skandinavien auf Österreich zu und erreicht am Abend die Alpen. Von Vorarlberg bis zum Salzkammergut ist über Nacht mit einigen Zentimetern Neuschnee zu rechnen.

Schnee- und Graupelschauer erwartet

Am Dienstagmorgen liegt die Kaltfront dann über dem Süden von Österreich, vor allem von Villach bis Leibnitz verläuft der Vormittag winterlich mit Schneefall bis in tiefste Lagen. Am meisten Schnee kommt im Umfeld der Karawanken zusammen. „Im Süden beruhigt sich zu Mittag das Wetter, während an der Alpennordseite nach einem teils freundlichen Beginn am Nachmittag wieder vermehrt Schneeschauer durchziehen“, prognostiziert Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Unwetterzentrale. „Auch einzelne Graupelgewitter können mit dabei sein.“ Die Temperaturen kommen bei teils kräftigem Nordwestwind nicht mehr über 0 bis +9 Grad hinaus.

+++ KALTFRONTDURCHZUG +++ Auf jeden Fall sollte man den heutigen Tag genießen, den gegen Mittag ziehen von Westen und... Gepostet von Feuerwehr Bezirk Flachgau am Montag, 5. April 2021

Stürmischer Wind könnte für Schneeverwehungen sorgen

In der Nacht auf Mittwoch fällt dann von Vorarlberg bis ins Salzkammergut etwas Schnee, vor allem im Arlberggebiet kommen einige Zentimeter Neuschnee hinzu. „Am Mittwoch erfasst dann ein Randtief von Deutschland her die Alpen und im Tagesverlauf setzt an der Alpennordseite verbreitet Schneefall ein“, erklärt Spatzierer. „Nur in tiefsten Lagen unterhalb von 300 Metern kann es sich auch um Schneeregen handeln.“ Dazu frischt nördlich der Alpen kräftiger bis stürmischer Westwind auf, in höheren Lagen kann es also nochmals zu Schneeverwehungen kommen. Die Temperaturen verharren bei 0 bis +9 Grad. In der Nacht zum Donnerstag lassen Schneefall und Sturm von Westen her langsam nach.

Frost als Gefahr für Früchte

Am Donnerstag setzt sich im Westen und Süden rasch die Sonne durch, von Salzburg ostwärts ziehen hingegen bis in den frühen Nachmittag hinein noch ein paar Schneeschauer durch. Danach lockern auch hier die Wolken auf und der anfangs noch kräftige Nordwestwind flaut ab. Die Nacht zum Freitag verläuft dann oftmals sternenklar und windschwach, perfekte Voraussetzungen für einen starken Temperaturrückgang. „Am Freitagmorgen ist im ganzen Land mit leichtem bis mäßigem Frost zu rechnen, in den schneebedeckten Alpentälern ist sogar strenger Frost möglich“, so Spatzierer. Das wird somit die kritischste Nacht für die Obstkulturen, bleibt zu hoffen das Frostberegnung oder Feuerstellen das Schlimmste abwenden. Bereits vergangenes Jahr sorgte strenger Frost im April in vielen Regionen für einen Totalausfall bei der Marillenernte. Am Freitag selbst steigen die Temperaturen dann tagsüber bei aufkommendem Südföhn um gut 20 Grad an und in den Folgetagen setzt sich milderes Frühlingswetter durch.

Achtung im Straßenverkehr

Die ASFINAG warnt ebenfalls vor winterlichen Fahrverhältnissen, da besonders im Süden Salzburgs Neuschnee erwartet wird. Die Winterreifenpflicht gilt bis zum 15. April, außerdem sollen Autofahrer genügend Frostschutz in der Scheibenwaschanlage haben.

