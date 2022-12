Tausende Menschen pilgerten am Wochenende in die Salzburger Altstadt zum Christkindlmarkt und Krampuslauf in der Getreidegasse. Da viele Menschen mit dem Pkw oder mit Reisebussen angereist sind, kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen rund um die Innenstadt. Das stößt den Stadtparteien der Bürgerliste und der KPÖ sauer auf. Sie fordern Lösungen, um den Bus-Verkehr in den Griff zu bekommen.

Zu viel Bus-Verkehr in Salzburger Innenstadt

„Dass alle Reisebusse in die Stadt hineinfahren, wird nicht funktionieren“, sagt Salzburgs KPÖ-Vorsitzender Kay-Michel Dankl gegenüber SALZBURG24. Zahlreiche Reiseunternehmen hätten Besucher:innen entlang der Straßen aussteigen lassen, was die Straßen verstopft hätte. Auch OBusse wären im Verkehr hängen geblieben. So staute es am Samstagnachmittag stadteinwärts bis zurück in die Maxglaner Hauptstraße. Er fordert, dass alle Busse auf die Park&Ride-Parkplätze Süd und Nord abgeleitet werden und die Menschen via Shuttles zum Christkindlmarkt und retour gebracht werden.

Autos und Busse auf P&Ride umleiten

Ins selbe Horn bläst die Bürgerliste. "Mit den Geldern der Parkgaragengesellschaft könnten die längst überfälligen Maßnahmen, nämlich der Ausbau von P&R-Parkplätzen verbunden mit einem attraktiven Shuttleangebot, schnell umgesetzt werden – wenn die ÖVP nur will", so Ingeborg Haller in einer Aussendung. Dieses Angebot solle ganzjährig zur Verfügung stehen.

Besprechung wegen Bus-Thematik

Im Büro von Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) versteht man die Aufregung nicht. Nach zwei Jahren Corona-Pause sei man froh, dass sich die Menschen wieder am Salzburger Christkindlmarkt tummeln. Die Thematik der Busse, die den Verkehr verstopfen, ist allerdings Anlass für eine Besprechung am Mittwoch. Vielleicht bringt das Meeting schon eine Lösung, damit es an den nächsten beiden Adventwochenenden ein wenig besinnlicher auf den Straßen der Stadt Salzburg zugeht.

