Starke Gewitter mit viel Regen und Hagel sorgen vor allem im Pinzgau und Pongau derzeit für Muren und Überflutungen. Der Katastrophenschutz fordert die Bürgerinnen und Bürger in den Überflutungsgebieten auf, in den oberen Stockwerken zu bleiben und äußerst vorsichtig zu sein.

Untermarkt St johann Gepostet von Rupert Fuchs am Montag, 16. August 2021

Zivilschutzalarm in St. Johann

St. Johann Bürgermeister Günther Mitterer (ÖVP) hat für den St. Johanner Ortsteil Reinbachsiedlung Zivilschutzalarm ausgelöst. "Ich bitte alle, in den oberen Stockwerken zu bleiben, Keller nicht zu betreten und den Hinweisen der Behörden und Einsatzkräfte Folge zu leisten", so Mitterer in einer Aussendung am Montag. In Alpendorf sind die Feuerwehren nach einem Murenabgang auf der L109 im Einsatz.

Vermurungen und umgestürzte Bäume

Auch in anderen Regionen vor allem im Pinzgau und Pongau regnet es stark, einige Muren sind unter anderem auf Verbindungsstraßen niedergegangen.

Hier das Wichtigste, das es zu beachten gilt:

Zu Hause bleiben

Keine unnötigen Fahrten und Aufenthalte im Freien

In den oberen Stockwerken bleiben und Kellerräume meiden

Den Behörden und Einsatzkräften Folge leisten

Die Hinweise in den Medien beachten

Zahlreiche Einsätze in ganz Salzburg

In ganz Salzburg mussten die Feuerwehren wegen umgestürzter Bäume und Vermurungen ausrücken. So ist die Dientner Landesstraße (L216) in Lend (Pinzgau) in beide Richtungen gesperrt. In Mittersill stürzte ein Baum auf die B168 und blockierte die Straße. Der Landesfeuerwehrverband konnte auf SALZBURG24-Anfrage aufgrund der Vielzahl an Einsätzen noch keine genauen Angaben zum Geschehen machen.

Nem kicsi vihar jégesővel... Gepostet von Kapás Krisztina am Montag, 16. August 2021

A10 bei Flachau gesperrt

Das Unwetter sorgt auch auf der Tauernautobahn (A10) für Behinderungen. Derzeit ist die A10 in Fahrtrichtung Salzburg bei der Anschlussstelle Flachau gesperrt. Beide Auf- und Abfahrten sind betroffen, die Sperre dauere die nächsten Stunden an.

FF Kuchl In Kuchl musste die Feuerwehr Wasser abpumpen, um ein Eindringen in ein Wohnhaus zu verhindern.

Hochwasser-Einsatz in Kuchl

In der Gemeinde Kuchl (Tennengau) musste die Feuerwehr zu einem Hochwasser-Einsatz in Georgenberg ausrücken. Die Floriani pumpten das Oberflächenwasser ab, um ein Eindringen in ein Wohnhaus zu verhindern, berichtet die Feuerwehr Kuchl.

Unwetter: Gemeinden von Außenwelt abgeschnitten

Wie der ORF Salzburg berichtet, ging in Wald (Pinzgau) den dritten Tag in Folge eine Mure ab. Die Krimmler Landesstraße (L113) sei seit 17 Uhr nicht mehr passierbar. Die Gemeinde war von der Außenwelt abgeschnitten. Auch Krimml ist derzeit nach einem Murenabgang nicht erreichbar.

Neumayr Dunkle Gewitterwolken hingen über der Landeshauptstadt. Nächstes Unwetter rollt auf Salzburg zu Nach dem heftigen Gewitter, das am Sonntagabend über Salzburg zog, kann am Montag noch keine Entwarnung gegeben werden. So erreicht uns heute eine Kaltfront, die Starkregen mit sich bringt, …

Stromausfälle im Flachgau und Pongau

Wie die Salzburg AG in einer Aussendung berichtet, kam es gegen 18 Uhr zu Stromausfällen. Im Pongau waren aktuell St. Johann und Wagrain betroffen, im Flachgau Teile von Strobl. Insgesamt 600 Haushalte waren ohne Strom.

Störungen teilweise behoben

Die Techniker arbeiten derzeit noch an der Behebung der Störungen, in Strobl konnte die Versorgung bereits wieder hergestellt werden. Im Laufe des Abends sollen die Störungen auch im Pongau wieder behoden sein.

Wir werden weiter berichten.

(Quelle: SALZBURG24)