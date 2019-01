In der 32. Ausgabe der Hallen-Landesmeisterschaft gelang dem SC Golling die faustdicke Überraschung. Die Truppe von Philip Buck krönte sich seit 1988 erstmals zum Hallen-König. Gleichbedeutend auch der erste Triumph für den 31-jährigen Trainer der Tennengauer.

Golling gewinnt Hallen-Landesmeisterschaft

Auf dem Weg in die Finalrunde hatten die Gollinger kaum Probleme. Erst nach der Pleite gegen Zell am See in Gruppe A standen die Blau-Gelben kurz vor dem Aus, ehe sie einen Rückstand gegen Hallwang drehten und ins Halbfinale aufstiegen. Dort wurde auch Erzrivale Kuchl als zweifacher Futsal-Meister mit zwei Huijberts-Toren vom Parkett gefegt. Im großen Finale folgte mit der Revanche gegen Zell am See die Krönung.

SALZBURG24/Krugfoto

Final-"Seuche" bleibt Zell am See treu

Bereits im Vorjahr mussten sich die Pinzgauer im letzten Spiel beugen und den Titel an Kuchl überlassen. Nun hatte ein anderes Team aus dem Tennengau den längeren Atem. Eric Mitterlechner brachte Zell mit dem 1:0 in Bedrängnis - Dejan Tosic fand darauf noch eine Antwort, doch Philipp Zehentmayer und Tosic scheiterten in der Folge zwei Mal innerhalb von neun Sekunden an der Torstange. So musste ein Siebenmeterschießen die Entscheidung herbeiführen. Und das wurde zum Krimi. Nachdem alle Spieler bereits antraten, mussten die Keeper ran. Ustamujic hielt gegen sein Pendant Stipo Colic und verwertete den 13. Siebenmeter zum Turniersieg. Danach brachen alle Dämme bei Salzburgligisten.

SALZBURG24/Krugfoto

Endstand der 32. Hallen-Landesmeisterschaft

1 Golling 2 Zell am See 3 Bergheim 4 Kuchl 5 ATSV Salzburg 6 Hallwang 7 Ebenau 8 Siezenheim 9 Puch 10 Lieferinger SV

Hallenmeisterschaft Finalrunde