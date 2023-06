Christian Stöckl beendet Polit-Marathon zufrieden

​Gut 30 Jahre lang dauerte die politische Karriere von Christian Stöckl, die am Mittwoch mit der Angelobung der neuen Salzburger Landesregierung endete. „Ich war schon immer ein politischer Mensch, war Schul- und Klassensprecher und wollte immer etwas für die Menschen machen“, erinnert sich der 65-Jährige im SALZBURG24-Interview. Dass er es im Jahr 1999 vom Stadtrat zum Halleiner Bürgermeister geschafft hat, überrascht den ÖVP-Politiker jedoch selbst, wenn er heute zurückblickt. Geplant wäre auch der Posten als Landeshauptmann-Stellvertreter so nie gewesen.

Bürgermeister aus Leidenschaft

In seinen Worten und Antworten merkt man, dass er immer noch Vollblut-Politiker ist. Lag seine letzte Pressekonferenz als Aufsichtsratsvorsitzender des Salzburger Flughafens vor dem S24-Interview am Donnerstag doch nur wenige Augenblicke zurück. Zwischen den Zeilen lässt er dabei immer wieder erkennen, wie sehr ihm die Arbeit als Bürgermeister in Hallein gefallen hat – wohl deutlich mehr als jene als Landesrat. „In der Kommunalpolitik geht es viel mehr um die Sache, auf Landesebene zu sehr um Parteientscheidungen“.

Christian Stöckl als „finanzieller Feuerwehrmann“

In beiden Positionen musste der gebürtige Goldegger gleich von Beginn an als „finanzieller Feuerwehrmann“ einspringen. So war die Tennengauer Bezirkshauptstadt damals hoch verschuldet. Den Posten als Finanzlandesrat trat der studierte Mathematik- und Geographie-Lehrer 2013 an – just das Jahr nach dem Salzburger Finanzskandal. In beiden Fällen gelang es ihm, die finanzielle Schieflage wieder auszugleichen.

Corona-Pandemie als emotionalste Phase

Viele Spuren hinterließ beim Gesundheitsreferenten die Corona-Pandemie, die erst jüngst von der WHO für beendet erklärt wurde. Mit dem Ausbruch im Frühjahr 2020 häuften sich nicht nur die Arbeitsstunden, sondern auch die Mails und Anrufe, die bei Stöckl eingingen. „Menschen hatten Angst, dass ihre Verwandten sterben könnten. Das war alles sehr emotional“. Rückblickend hätte er aber wohl keine Entscheidung anders getroffen, „weil in der Situation gar keine andere Wahl war“. Der Marathonläufer war selbst der erste in der Salzburger Landesregierung, der sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Persönlich und beruflich konnte er diese Phase jedoch überstehen. Im Gegensatz zu seinen Kollegen im Bund. „Ich hatte insgesamt drei Gesundheitsminister als Ansprechpartner“.

Seine Expertisen im Gesundheitswesen brachte Stöckl schließlich auch noch in den Koalitionsverhandlungen und im aktuellen Regierungsprogramm ein. Zudem steht er noch im kleineren Ausmaß beratend zur Seite.

Sportlich in die Polit-Pension

Langweilig wird dem begeisterten Musiker und leidenschaftlichen Geographen vorerst somit nicht. Denn auch privat hat der Neu-Pensionist in den kommenden Wochen und Monaten schon alles verplant. „Jetzt geht es erstmal mit meiner Frau im Wohnmobil nach Italien. Danach besteige ich mit meinem Sohn den Kilimanjaro“.

Bei Christian Stöckl geht es somit selbst in der Pension weiter bergauf.

