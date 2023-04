Drei Tage lang wird der Radsport im September den Domplatz, Residenzplatz und die Festung in der Landeshauptstadt in Beschlag nehmen. Eingebettet in Salzburgs historischer Altstadt ist mit dem Rennrad-Kriterium und dem Mountainbike-Eliminator ein Radsport-Spektakel geplant.

"Cyclodome-Leuchtturmprojekt" in Salzburg

"Die Freude ist groß, dass sich der Radsport in Salzburg mit dem Cyclodome-Leuchtturmprojekt in die richtige Richtung entwickelt", sagt Sport-Landesrat Stefan Schnöll (ÖVP) am Dienstag bei einem Medientermin. „Zahlreiche junge Menschen sollen durch diese Veranstaltungen für den Radsport begeistert werden", ergänzt Salzburgs Vizebürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ). "Die Salzburger Altstadt bietet dafür das perfekte Ambiente." Stadt und Land Salzburg unterstützen den zweitägigen Event mit insgesamt 140.000 Euro.

Spektakuläre Radrennen

Aber was ist überhaupt alles geplant? Den Auftakt bildet am 7. September das Altstadt-Rennradkriterium. Der Start des Straßenrennens ist am Residenzplatz. In einem Parcours geht es dann über den Mozartplatz bis zum Ziel am Salzburger Dom. Die Streckenlänge beträgt 650 Meter – je nach Bewerb variiert die Rundenanzahl. Pro Rennen können maximal 40 Fahrende teilnehmen. Insgesamt werden etwa 200 Profis erwartet. Im Vorfeld finden ein Damen Elite-Rennen, ein Nachwuchs-Bewerb und ein Charity-Event in Kooperation mit "Wings for Life" statt.

Einen Tag später geht dann der Mountainbike-Eliminator auf einer Strecke mit unterschiedlichen Hindernissen über die Bühne: Vier Rennfahrende treten hier gegeneinander an und die besten zwei steigen in die nächste Runde auf. Bei diesen Rennen wird auch um die österreichischen Nachwuchsmeisterschaften und Staatsmeisterschaften gekämpft.

Boomender Radsport

Federführend bei der Planung und Durchführung der Veranstaltung sind der Mountainbike Club Koppl und die Bikefriends Salzburg. An der Spitze des neu gegründeten Vereins Cyclodome steht mit Thomas Hödlmoser übrigens ein Routinier der Salzburger Radsportszene. "Der Radsport boomt, besonders auch der Mountainbike-Sport", so Hödlmoser und weiter: "Unser Ziel ist es, eine spektakuläre Staatsmeisterschaft und eine tolle Show zu bieten."

Den Abschluss bildet schließlich am 9. September der City Hill Climb, also das Rennen auf die Festung Hohensalzburg, das bereits zum dritten Mal stattfindet. Die Organisatoren träumen davon, dass in naher Zukunft auch UCI-Weltcuprennen in der Mozartstadt stattfinden, um sich in Metropolen wie Paris oder Mailand einzureihen. Voraussetzung dafür sind freilich reibungslose Events, wie sie zur Woche des Sports im September geplant sind.

Sport-Events im urbanen Raum

Die Idee von Sportveranstaltungen im urbanen Raum ist keineswegs neu. Damit sollen Sportarten, die medial weniger präsent sind, zu den Menschen gebracht werden. Vorgemacht hat das vor schon zehn Jahren der "Salzburger Cityjump", als sich Weltklasse-Stabhochspringer mitten in der Salzburger Altstadt duelliert haben.

Stadt Salzburg Pressefoto v.l.: Christian Mohr, Christian Morgner (beide Cyclodome), Vizebürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ), Landesrat Stefan Schnöll (ÖVP), Thomas Hödlmoser (Präsident Cyclodome) und Nachwuchs-Talent Dominik Hödlmoser.

"Wenn solche Veranstaltungen kompakt geplant sind, dann werden sie auch von Zuschauenden angenommen und das hat der City Hill Climb in den vergangenen zwei Jahren eindrucksvoll gezeigt“, sagt Vizebürgermeister Auinger. Dennoch sei es "immer ein Kampf, solche Sport-Events in die Altstadt zu bringen." Die Kaufleute seien diesbezüglich sehr kritisch, was den Vizebürgermeister eigenen Angaben zufolge teilweise ärgert: "Denn bei solchen Veranstaltungen kommen vor allem junge Menschen und wenn die Altstadt nicht aussterben soll und die Kaufmannschaft auch in Zukunft noch Kunden haben will, dann wird sie auch solche Events brauchen."

Der Fantasie für weitere Sportveranstaltungen seien demnach kaum Grenzen gesetzt. Neben der Leichtathletik spricht sich Auinger auch für 3x3-Basketballturniere aus, wie sie schon in Wien und Graz stattgefunden haben.

Salzburger Radfrühling geht in nächste Runde

Apropos Fahrrad: Schon Ende dieser Woche – am 14. und 15. April – findet der traditionelle Radfrühling in der Salzburger Altstadt statt. Neben dem An- und Verkauf von Fahrrädern gibt es dort die Österreich-Premiere von Europas größten mobilen Pumptrack, einen Geschicklichkeitsparcours für Kinder, Lastenrad-Testmöglichkeiten sowie ein Karussell der Fundgegenstände.

