Im vergangenen Jahr teilten sich John Goodenough (USA), Stanley Whittingham (Großbritannien) und Akira Yoshino (Japan) den Chemie-Nobelpreis. Sie wurden für die Entwicklung von Lithium-Ionen-Batterien ausgezeichnet. Übergeben wird der Preis alljährlich am 10. Dezember, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel.

"Werkzeug, um den Code des Lebens neu zu schreiben"

Als "Werkzeug, um den Code des Lebens neu zu schreiben" beschrieb das Nobelkomitee die Genschere. Mit ihr könnten Forscher die DNA von Tieren, Pflanzen und Mikroorganismen mit höchster Präzision verändern. "Diese Technologie hat einen revolutionären Einfluss auf die Biowissenschaften gehabt, sie trägt zu neuen Krebstherapien bei und könnte den Traum von der Heilung von Erbkrankheiten wahr werden lassen."

Nobelpreis für die Genschere

"In diesem genetischen Werkzeug steckt eine enorme Kraft, die uns alle betrifft. Es hat nicht nur die Grundlagenwissenschaft revolutioniert, sondern hat auch zu innovativen Nutzpflanzen geführt und wird zu bahnbrechenden neuen medizinischen Behandlungen führen", erklärte Claes Gustafsson, Vorsitzender des Nobelkomitees für Chemie.

Charpentier, Direktorin am Berliner Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie, arbeitete von 2002 bis 2009 an der Uni Wien bzw. den Max F. Perutz Laboratories (MFPL) der Uni Wien und der Medizinischen Universität Wien, wo sie einen relevanten Teil der Entwicklungsarbeit für die Genschere durchführte. Die Forscherin meinte einmal, sie habe einen "Heureka-Moment" in Wien gehabt, wie die Genschere funktioniert. Unter anderem mangels Karriereperspektiven in Wien wechselte sie aber 2009 an die Universität Umea (Schweden). 2012 veröffentlichte sie mit Doudna, die an der University of California in Berkeley (USA) arbeitet, die Anleitung für den Schneidemechanismus im Fachjournal "Science".

Charpentier und Doudna ausgezeichnet

Charpentier und Doudna galten schon länger als Favoritinnen für den Nobelpreis. Trotzdem zeigte sich Charpentier in einer ersten Reaktion "überrascht" von dem "unrealen" Anruf des Generalsekretärs der Königlich-Schwedischen Akademie der Wissenschaften, Göran Hansson, am Mittwoch. Sie erinnerte sich in dem Gespräch, auf dem Weg von ihrer langjährigen Arbeit in Wien nach Umea (Schweden) "wirklich entschieden" zu haben, sich auf die Genschere zu fokussieren. Sie sei dann nach Schweden gegangen, weil sie davon ausging, dass dort ein Verständnis dafür bestehe, "was ich tun möchte". Den Weg zu der einflussreichen Arbeit aus dem Jahr 2012 beschrieb sie als extrem arbeitsreich. Der Prozess sei "wirklich eine sehr einzigartige Zeit" gewesen.

Die Autoren der Arbeit hätten sich quasi rund um die Uhr ausgetauscht. Dazu gehörte auch Krzysztof Chylinski, der einst als Doktorand im Labor von Charpentier in Wien entscheidend an den Experimenten zum CRISPR/Cas9-System beteiligt war, und heute noch am Vienna Biocenter tätig ist. "Wir waren den ganzen Tag und die ganze Nacht wach", so Charpentier.

Dass der Preis heuer an zwei Frauen geht, wertete Charpentier, die sich in erster Linie als Wissenschafterin betrachtet, als hoffentlich "sehr starkes Signal" für junge Frauen. Es zeige, dass "Frauen in der Wissenschaft auch große Preise" bekommen können.

(Quelle: APA)