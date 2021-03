Das war in der Tat ein böses Erwachen am Sonntag in Dornbirn, als die Vorarlberger nach acht Minuten bereits mit 3:0 in Front lagen und die Eis-Bullen somit schon ab dem ersten Drittel einem großen Rückstand hinterherlaufen mussten. Am Ende mussten sich die Salzburger mit 3:6 geschlagen geben. Salzburgs Head Coach Matt McIlvane forderte nach der gestrigen zweiten Niederlage in Dornbirn: „Wir müssen endlich den Preis bezahlen, um Hockeyspiele zu gewinnen!“

EC Red Bull Salzburg Filip Varejcka (RBS) kämpft gegen Filip Varejcka (RBS) im ersten Auswärtsspiel der Playoffs. Salzburger verlieren auch zweites Viertelfinale Salzburgs Eis-Bullen mussten auch im zweiten Playoff-Viertelfinal-Spiel gegen Dornbirn eine Niederlage einstecken. Der EC Red Bull Salzburg liegt jetzt in der Best-of-Seven-Serie mit 0:2 hinten.

Der gebürtige Salzburger Verteidiger Lukas Schreier, der mit den Profis der Red Bulls zum zweiten Mal im Playoff steht, sieht das genauso: „Das haben wir so nicht erwartet. Aber zum Glück ist es eine Best-of-Seven-Serie und in den Playoffs ist immer alles möglich.“ So wie schon einmal vor sieben Jahren, als die Red Bulls auch schon mit 0:2 im Hintertreffen waren und dann die Viertelfinalserie noch mit 4:2 für sich entschieden.

Salzburg will gegen Dornbirn zurückschlagen

Was muss passieren? „Uns hat zuletzt etwas die Leidenschaft im Team gefehlt, und die kleinen Sachen, wie Checks fahren, Schüsse blocken oder die Scheibe tief kriegen müssen wir richtig machen. Dann wird es auch anders laufen“, ist der 21-Jährige zuversichtlich vor dem dritten Spiel in Salzburg. Was macht Dornbirn gerade so gefährlich? „Die größten Schwierigkeiten haben wir mit ihrem Umschaltspiel. Aber wir hatten gestern auch richtig viele Chancen, die wir noch nicht so genutzt haben, wie wir uns das vorstellen. Aber wir glauben an uns und sind guter Dinge, dass wir die Serie drehen.“

Dafür braucht es die gesamte Mannschaft: „Wir haben genug Leadertypen in der Kabine, die der Mannschaft vorangehen, jeder einzelne bringt seine Leistung und dann schaffen wir das zusammen. Wir haben uns auf eine lange intensive Playoff-Zeit eingestellt und sind bereit, morgen zurückzuschlagen.“

Auch in physischer Hinsicht sind die Red Bulls komplett einsatzbereit. Zusätzlich kehrt auch noch Stürmer Paul Huber nach einmonatiger Verletzungspause ins Lineup zurück.

(Quelle: SALZBURG24)