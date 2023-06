Das chanceBuddy-Projekt bildet Jugendliche in verschiedenen Modulen zum Buddy für Mitschüler:innen aus. Bei dem Projekt, das am Dienstag im Rahmen eines Pressetermins an der Praxismittelschule in Salzburg-Herrnau vorgestellt wurde, geht es darum, kostenlose Unterstützung von Gleichaltrigen in der Schule anzubieten. „Jugendliche sprechen dieselbe Sprache, auch wenn sie nicht die gleiche Sprache verstehen“, leitete die ehemalige Salzburger Landesrätin und Projektverantwortliche Tina Widmann die feierliche Buddy-Zertifikatsüberreichung ein. Nicht nur schulische Hilfe sollen die Buddys ihren Schützlingen bieten, sondern auch als Vorbilder und Vertraute auf sozialer Ebene fungieren. Man vertraue sich im Jugendalter manchmal lieber Gleichaltrigen als Erwachsenen an, führt Widmann fort.

Wie wird man Buddy?

Um Buddy zu werden, müsse man eine fundierte Ausbildung durchlaufen, so Widmann: „Es geht um Kommunikation, um lösungsorientiertes Handeln und das sogenannte Fairbessern, womit die interkulturelle Kompetenz gemeint ist“, erklärt sie im SALZBURG24-Interview. Gerade auf letztere Fähigkeit werde viel Wert gelegt. Denn unter den Kindern, die von Buddys betreut – Trainees genannt – werden, finden sich auch einige mit Migrationshintergrund, die die deutsche Sprache noch nicht gut beherrschen würden. „Deutsch sprechen zu können ist natürlich das Um und Auf, denn das ist die Grundlage für alle anderen Fächer. Man muss ja auch in Mathe seine Textaufgaben verstehen", so Widmann. Deswegen sei es besonders wichtig, Kinder darin zu unterstützen, die Sprache zu lernen oder zu verbessern.

Kostenlose Nachhilfe für alle

Gerade in Zeiten der Teuerung, die auch den Bildungsbereich – vor allem den Nachhilfeunterricht – betrifft, sei es umso wichtiger, allen Kindern die gleichen Chancen zu bieten, so Silvia Limpl, Projektleiterin an der Praxismittelschule Herrnau, im SALZBURG24-Interview. Sowohl Limpl als auch Widmann betonen, dass es viele Schüler:innen durch diese Form der kostenlosen Nachhilfe schaffen würden, das Schuljahr positiv abzuschließen.

Special Guest und ehemaliger Buddy

Auch der ehemalige Schüler und zertifizierte Buddy, Thomas Bamberger, war als Special Guest bei der Zertifikatsübergabe dabei. „Ich habe mich damals als Buddy angemeldet, weil ich später einmal Lehrer werden wollte. Das war für mich eine gute Übung und es hat mir viel Spaß gemacht“, erzählt er im Gespräch mit S24. Aktuell besucht der ehemalige Buddy die HTL. Auch die neu zertifizierten Buddys sind sich einig: Das Gefühl, Mitschüler:innen helfen zu können, erfüllt eine:n mit Stolz. Die eigenen Schulleistungen würden selbst nicht darunter leiden, wie ein Buddy erklärt. Dadurch, dass man mit den Trainees den Stoff durchgeht, verinnerliche man ihn selbst umso besser und festige sein Wissen.

Sozialprojekt mit positiven Aussichten

2017 wurde das Buddy-Projekt mit dem Intercultural Achievement ausgezeichnet. Die Praxismittelschule Herrnau habe in der Stadt Salzburg eine Vorreiterfunktion, denn in den vergangenen fünf Jahren seien 100 Buddies ausgebildet worden. Widmann verweist auf zahlreiche positive Rückmeldungen und auch Limpl bestätigt: „Wir haben alle was davon. Die Schüler:innen bekommen Unterstützung und verbessern ihre Noten. Und uns freut es natürlich, wenn sie in ihrem Schulalltag weiterkommen.“

(Quelle: SALZBURG24)