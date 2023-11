Wenige Tage nach dem angekündigten Rücktritt von Andreas Fötschl als Cheftrainer des FC Puch sind die Tennengauer auf der Suche nach einem Nachfolger schnell fündig geworden. So wird Stürmer Mersudin Jukic am Freitag seine aktive Spielerkarriere beenden und die Fötschl-Nachfolge auf der Trainerbank antreten.

Mersudin Jukic stürmt am Freitag ein letztes Mal für Puch

"Natürlich spielt Mersudin Jukic in der Trainerfrage beim FC Puch eine Rolle", sagte Präsident Christian Schwaiger noch am Dienstag auf S24-Anfrage. Da mit Jukic, der neben seiner Tätigkeit als 1b-Trainer auch in der Kampfmannschaft seine Torgefährlichkeit unter Beweis stellt, noch letzte Details zu klären waren, vermied Schwaiger aber eine Bestätigung. Nun ist es allerdings fix: Der 38-Jährige wird am Freitagabend (18.30 Uhr) beim Auswärtsspiel in Grödig seine Karriere beenden und ab der Winterpause als Cheftrainer bei den Tennengauern das Ruder übernehmen. "Das Ziel ist dann, die Klasse zu halten und im Sommer wird Mersudin dann ein neues, schlagkräftiges Team formen", so die Klubbosse.

FC Puch von Jukics Qualitäten überzeugt

"Mersudin hat schon in der letzten Saison und auch jetzt in der 1b gezeigt, welche Qualitäten er als Trainer hat. Wir alle im Vorstand sind davon überzeugt, dass er der geeignete Mann in dieser schwierigen Situation ist. Er trägt die DNA des Klubs perfekt mit", so Schwaiger am Mittwochfrüh auf S24-Anfrage. Im Mai sprang der Angreifer als Spielertrainer ein, als sich der Salzburligist nach einer sportlichen Talfahrt von Miroslav Bojceski trennte.

Auch 1b-Trainerposten wird in Puch neu besetzt

Nach dem Trainer-Beben in Puch und der freigewordenen Stelle des Cheftrainerpostens der 1b haben die Pucher freilich auch einen neuen Dompteur für die 2. Klasse Nord B - Truppe engagiert. Diese hört fortan auf das Sagen von Sebastian Angerer, der bislang beim UFC Siezenheim engagiert war.





(Quelle: SALZBURG24)